Прихована небезпека у чашці чаю: ми навіть не замислюємося, що п'ємо

Ми звикли вважати чай еталоном користі, тому що він заспокоює, допомагає травленню та фокусує увагу. У той же час нове дослідження вчених із Бірмінгемського університету, опубліковане в журналі Science of the Total Environment, шокувало любителів цього напою.

Чай. Фото: з відкритих джерел

Виявилося, що звичайна чашка гарячого чаю може бути джерелом прихованої загрози, яку більшість навіть не здогадується. Дослідники протестували понад 150 популярних напоїв та виявили, що саме гарячий чай містить найвищий рівень мікропластику.

Професор Мохамед Абдалла, який очолював дослідження, пояснив, що один літр чаю може містити до 60 частинок мікропластику. Це приблизно 12-15 частинок у кожній вашій чашці. Для порівняння: в енергетиках та газованих напоях пластику майже вдвічі менше.

Окріп змушує пластикові елементи упаковок руйнуватися швидше.

Сучасні пірамідки та пакетики часто виготовляють з використанням нейлону або біопластику, які "скидають" мікрочастинки прямо в окріп.

Паперові стаканчики мають тонку пластикову підкладку усередині, що додає ще 22 частинки пластику на порцію.

Хоча вплив мікропластику на людину ще вивчається, лабораторні дослідження вже пов'язують його із запальними процесами, гормональними збоями та порушеннями мікрофлори кишечника.

Крім пластику, чай багатий на танини. Ці сполуки корисні, але вони мають властивість зв'язувати залізо, що міститься в рослинній їжі, не даючи організму засвоїти. Це особливо критично для вегетаріанців, веганів та вагітних жінок.

Щоб насолоджуватися улюбленим напоєм без ризику для організму, фахівці радять змінити кілька навичок:

Вибирайте розсипний чай. Відмовтеся від пакетиків на користь заварного листового чаю. Це найнадійніший спосіб уникнути мікропластику.

Уникайте паперових стаканчиків із пластиковим покриттям та пластикових кришок.

Слідкуйте за часом. Не пийте чай одразу під час їжі. Краще почекати 30-60 хвилин, щоб таніни не заважали засвоєнню вітамінів та мінералів.

