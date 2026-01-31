Скрытая опасность в чашке чая: мы даже не задумываемся, что пьем

Мы привыкли считать чай эталоном пользы, потому что он успокаивает, помогает пищеварению и фокусирует внимание. В то же время свежее исследование ученых из Бирмингемского университета, опубликованное в журнале Science of the Total Environment, шокировало любителей этого напитка.

Чай. Фото: из открытых источников

Оказалось, что обычная чашка горячего чая может быть источником скрытой угрозы, о которой большинство даже не догадывается. Исследователи протестировали более 150 популярных напитков и обнаружили, что именно горячий чай содержит самый высокий уровень микропластика.

Профессор Мохамед Абдалла, который возглавлял исследование, объяснил: один литр чая может содержать до 60 частиц микропластика. Это примерно 12-15 частиц в каждой вашей чашке. Для сравнения: в энергетиках и газированных напитках пластика почти вдвое меньше.

Кипяток заставляет пластиковые элементы упаковок разрушаться быстрее.

Современные пирамидки и пакетики часто изготавливают с использованием нейлона или биопластика, которые "сбрасывают" микрочастицы прямо в кипяток.

Бумажные стаканчики имеют тонкую пластиковую подложку внутри, что добавляет еще +22 частицы пластика на порцию.

Хотя влияние микропластика на человека ещё изучается, лабораторные исследования уже связывают его с воспалительными процессами, гормональными сбоями и нарушениями микрофлоры кишечника.

Кроме пластика, чай богат танинами. Эти соединения полезны, но они имеют свойство связывать железо, содержащееся в растительной пище, не давая организму его усвоить. Это особенно критично для вегетарианцев, веганов и беременных женщин.

Чтобы наслаждаться любимым напитком без риска для организма, специалисты советуют изменить несколько привычек:

Выбирайте рассыпной чай. Откажитесь от пакетиков в пользу заварного листового чая. Это самый надежный способ избежать микропластика.

Избегайте бумажных стаканчиков с пластиковым покрытием и пластиковых крышек.

Следите за временем. Не пейте чай сразу во время еды. Лучше подождать 30-60 минут, чтобы танины не мешали усвоению витаминов и минералов.

Читайте также на портале "Комментарии" — названы лучшие напитки, которые обеспечат зарядом на весь день: это не кофе и не чай.