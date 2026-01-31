Пьют и не знают проблем: популярный сок неожиданно связали с понижением риска импотенции

Употребление обычного, хорошо знакомого многим напитка может быть связано со значительно более низкой вероятностью развития эректильной дисфункции . Именно к такому выводу пришли китайские урологи, проанализировавшие масштабные данные о здоровье и пищевых привычках американских мужчин.

Китайские урологи нашли неожиданную связь между привычным напитком и мужским здоровьем

Эректильная дисфункция – одна из самых распространенных проблем мужского здоровья , особенно после 40 лет. Она может возникать из-за хронических заболеваний, травм, гормональных сбоев, стресса, депрессии, побочного действия лекарства, употребления алкоголя и других факторов. Поэтому поиск доступных и профилактических решений остается актуальным для врачей по всему миру.

Что именно исследовали ученые

Исследование провели урологи отделения больницы общего профиля при Тяньцзинском медицинском университете. Они использовали данные американской программы National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) за 2003-2004 годы. Эта программа включает медицинские обследования и подробные опросы по образу жизни и питанию.

Для анализа отобрали 1532 мужчин со средним возрастом 47,2 года . Из них у 510 была диагностирована эректильная дисфункция, а 1022 участника составили контрольную группу. Исследователи изучали, как часто мужчины употребляли разные напитки – виноградный, томатный, ананасовый, апельсиновый и яблочный соки , а также молоко и безалкогольные напитки.

Результат, удививший даже медиков

Наиболее неожиданным оказался именно виноградный сок . Мужчины, которые пили его пять и более раз в неделю , имели на 79% более низкий риск развития эректильной дисфункции , чем те, кто вообще не употреблял этот напиток.

Чтобы исключить случайность, ученые применили три статистические модели , учитывая:

возраст, уровень доходов и индекс массы тела;

этническая принадлежность, семейное положение, образование, вредные привычки, наличие диабета, гипертонии и высокого холестерина;

уровень тестостерона и признаки депрессии.

Даже после всех корректировок связь осталась статистически значимой.

Для кого эффект сильнейший

Наиболее выраженный результат зафиксировали у мужчин старше 40 лет – в этой группе риск эректильной дисфункции был ниже на 83% . У младших мужчин эффект также наблюдался, но был менее заметным – около 27% . Ни один другой напиток из перечня подобной зависимости не показал.

Почему именно виноградный сок

Медики объясняют эффект тем, что виноград, особенно красных сортов, содержит фенольные соединения с мощными антиоксидантными свойствами . Они могут:

улучшать состояние сосудов и кровообращение;

положительно воздействовать на микробиом кишечника;

способствовать снижению уровня холестерина.

Все это напрямую связано с механизмами эрекции и общим состоянием сердечно-сосудистой системы.

Важная оговорка врачей

Несмотря на положительные результаты, специалисты отмечают: виноградный сок подходит не всем . Его следует ограничить или избегать людям с ожирением, диабетом, язвенной болезнью желудка, колитом и нарушениями работы кишечника, сопровождающимися брожением.

Следовательно, исследование не призывает к самолечению, но открывает интересное направление для дальнейших клинических испытаний и подтверждает, что привычные продукты могут играть важную роль в профилактике серьезных проблем со здоровьем.

