Навіщо вживати часник щодня: експерти здивували перевагами

Не всі усвідомлюють, що часник — це не просто популярна приправа, яка додає стравам аромат і гостроту, а й справжній джерело користі для здоров’я. Parade зазначає, що цей овоч століттями застосовували не лише для кулінарії, а й у лікувальних цілях. Його цінність настільки велика, що деякі люди навіть вживають часник у формі капсул як харчову добавку.

Фото: з відкритих джерел

Разом із тим, експерти наголошують, що користь для організму приносять і інші овочі та трави, і щоб отримати повний спектр корисних властивостей, варто включати до раціону різноманітні природні продукти, а не обмежуватися чимось одним.

Що стосується часнику, його щоденне споживання має низку переваг, на які звернули увагу зареєстровані дієтологи. Так, часник допомагає зменшувати запалення. Дієтолог Алекс Касперо зазначає, що дослідження 2020 року показало: жінки, які щодня приймали дві капсули часнику протягом року, мали зниження оксидативного стресу, що є причиною запалень.

Дієтологиня Аманда Бейкер Лемейн додає, що як антиоксидантний та протизапальний продукт, часник багатий на фітохімічні речовини та мікроелементи, тому його регулярне споживання підвищує антиоксидантний потенціал і зменшує окислювальний стрес".

Крім того, часник підтримує роботу мозку, захищає клітини від нейродегенерації та запобігає когнітивному зниженню. Він також стимулює імунну систему, сприяє зміцненню кісток і знижує ризик остеопорозу. Не менш важливим є вплив на серцево-судинну систему: за словами експертів, часник може бути корисною альтернативою солі, додаючи смак стравам без підвищення споживання натрію.

Втім, часник має й обмеження.

"Часник може взаємодіяти з деякими ліками, зокрема антикоагулянтами, тому перед його регулярним вживанням важливо проконсультуватися з лікарем", — каже Касперо.

