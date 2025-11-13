logo

Зачем употреблять чеснок каждый день: эксперты удивили преимуществами
Зачем употреблять чеснок каждый день: эксперты удивили преимуществами

Чеснок имеет столько полезных свойств, что некоторые люди употребляют его в виде капсул.

13 ноября 2025, 16:20
Клименко Елена

Не все осознают, что чеснок – это не просто популярная приправа, придающая блюдам аромат и остроту, но и настоящий источник пользы для здоровья. Parade отмечает, что этот овощ веками применялся не только для кулинарии, но и в лечебных целях. Его ценность настолько велика, что некоторые люди даже употребляют чеснок в форме капсул в качестве пищевой добавки.

Вместе с тем, эксперты отмечают, что пользу для организма приносят и другие овощи и травы, и чтобы получить полный спектр полезных свойств, следует включать в рацион разнообразные природные продукты, а не ограничиваться чем-то одним.

Что касается чеснока, то его ежедневное потребление имеет ряд преимуществ, на которые обратили внимание зарегистрированные диетологи. Да, чеснок помогает уменьшать воспаление. Диетолог Алекс Касперо отмечает, что исследование 2020 показало: женщины, которые ежедневно принимали две капсулы чеснока в течение года, имели снижение оксидативного стресса, что является причиной воспалений.

Диетология Аманда Бейкер Лемейн добавляет, что как антиоксидантный и противовоспалительный продукт, чеснок богат фитохимическими веществами и микроэлементами, поэтому его регулярное потребление повышает антиоксидантный потенциал и уменьшает окислительный стресс".

Кроме того, чеснок поддерживает работу мозга, защищает клетки от нейродегенерации и предотвращает когнитивное снижение. Он также стимулирует иммунную систему, способствует укреплению костей и снижает риск остеопороза. Не менее важно влияние на сердечно-сосудистую систему: по словам экспертов, чеснок может быть полезной альтернативой соли, добавляя вкус блюдам без повышения потребления натрия.

Впрочем, у чеснока есть и ограничения.

"Чеснок может взаимодействовать с некоторыми лекарствами, в том числе антикоагулянтами, поэтому перед его регулярным употреблением важно проконсультироваться с врачом", — говорит Касперо.

Как уже писали "Комментарии", многие даже не задумываются, но время, когда мы моем волосы, может значительно влиять на его состояние. От правильного выбора момента мойки зависит чистота, внешний вид, объем и даже здоровье волос, отмечает сайт ТСН.

 



