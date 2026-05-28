Мозок буде працювати ідеально завдяки цьому напою: експерти шокували відкриттям

Щоб підтримувати ясність мислення, люди зазвичай стежать за сном, харчуванням і загальним способом життя, а також звертають увагу на напої, які споживають щодня. Серед них дієтологи найчастіше виділяють зелений чай як один із найкорисніших для роботи мозку, пише Realsimple.

Фото: з відкритих джерел

Фахівці з харчування зазначають, що саме зелений чай має найпомітніший вплив на когнітивні функції, що підтверджується численними дослідженнями. За словами дієтологині Вандани Шет, цей напій, зокрема матча, вирізняється унікальним поєднанням біоактивних сполук, які підтримують здоров’я мозку.

Її колега Ліндсі Шенфельд додає, що регулярне вживання зеленого чаю може знижувати ризик вікового зниження когнітивних функцій і сприяє захисту клітин мозку. У його складі є катехіни, L-теанін і кофеїн, які разом допомагають підтримувати концентрацію, спокійний фокус і ясність мислення.

L-теанін сприяє розслабленню без сонливості, а катехіни діють як антиоксиданти та мають протизапальні властивості. Завдяки цьому зелений чай часто пов’язують із кращою увагою та підтримкою мозкової активності з віком. У складі зеленого чаю містяться катехіни, зокрема EGCG, амінокислота L-теанін і невелика кількість кофеїну. Така комбінація сприяє концентрації, спокійному фокусу та підтримує довгострокове здоров’я нервової системи. L-теанін, згідно з дослідженнями, допомагає розслабитися без сонливості, а також пом’якшує дію кофеїну.

Порівняно з чорним чаєм, зелений містить більше корисних катехінів через мінімальне окислення листя та менше кофеїну, ніж кава. Це дозволяє вживати його частіше протягом дня.

Фахівці радять правильно заварювати напій: використовувати не окріп і настоювати 2–3 хвилини, щоб уникнути гіркоти та зберегти корисні властивості. Також важлива регулярність — оптимально випивати 1–3 чашки щодня. Для різноманітності зелений чай можна поєднувати з лимоном, м’ятою або пити у холодному вигляді.

Портал "Коментарі" вже писав, що зелений чай може відігравати важливу роль у профілактиці серцево-судинних захворювань. Біоактивні сполуки у напої сприяють покращенню стану судин, зниженню запалення та нормалізації рівня холестерину.