Мозг будет работать идеально благодаря этому напитку: эксперты шокировали открытием

Чтобы поддерживать ясность мышления, люди обычно следят за сном, питанием и общим образом жизни, а также обращают внимание на напитки, потребляемые ежедневно. Среди них диетологи чаще выделяют зеленый чай как один из самых полезных для работы мозга, пишет Realsimple.

Фото: из открытых источников

Специалисты по питанию отмечают, что именно зеленый чай оказывает самое заметное влияние на когнитивные функции, что подтверждается многочисленными исследованиями. По словам диетологии Ванданы Шет, этот напиток, в частности матча, отличается уникальным сочетанием биоактивных соединений, поддерживающих здоровье мозга.

Ее коллега Линдси Шенфельд добавляет, что регулярное употребление зеленого чая может снижать риск возрастного снижения когнитивных функций и способствует защите клеток мозга. В его составе есть катехины, L-теанин и кофеин, которые вместе помогают поддерживать концентрацию, спокойный фокус и ясность мышления.

L-теанин способствует расслаблению без сонливости, а катехины действуют как антиоксиданты и обладают противовоспалительными свойствами. Благодаря этому зеленый чай часто связывается с лучшим вниманием и поддержкой мозговой активности с возрастом. В составе зеленого чая содержатся катехины, в частности, EGCG, аминокислота L-теанин и небольшое количество кофеина. Такое сочетание способствует концентрации, спокойному фокусу и поддерживает долговременное здоровье нервной системы. L-теанин, согласно исследованиям, помогает расслабиться без сонливости, а также смягчает действие кофеина.

По сравнению с черным чаем зеленый содержит больше полезных катехинов из-за минимального окисления листьев и меньше кофеина, чем кофе. Это позволяет употреблять его чаще в течение дня.

Специалисты советуют правильно заваривать напиток: использовать не кипяток и настаивать 2–3 минуты во избежание горечи и сохранить полезные свойства. Также важна регулярность — оптимально выпивать 1–3 чашки ежедневно. Для разнообразия зеленый чай можно совмещать с лимоном, мятой или пить в холодном виде.

Портал "Комментарии" уже писал , что зеленый чай может играть важную роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Биоактивные соединения в напитке способствуют улучшению сосудов, снижению воспаления и нормализации уровня холестерина.