logo

BTC/USD

72877

ETH/USD

1974.81

USD/UAH

44.3

EUR/UAH

51.54

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье народная медицина Мозг будет работать идеально благодаря этому напитку: эксперты шокировали открытием
commentss НОВОСТИ Все новости

Мозг будет работать идеально благодаря этому напитку: эксперты шокировали открытием

Многие виды чая оказывают положительное влияние на работу мозга, однако один из них особенно выделяется благодаря уникальному комплексу биологически активных веществ.

28 мая 2026, 09:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Чтобы поддерживать ясность мышления, люди обычно следят за сном, питанием и общим образом жизни, а также обращают внимание на напитки, потребляемые ежедневно. Среди них диетологи чаще выделяют зеленый чай как один из самых полезных для работы мозга, пишет Realsimple.

Мозг будет работать идеально благодаря этому напитку: эксперты шокировали открытием

Фото: из открытых источников

Специалисты по питанию отмечают, что именно зеленый чай оказывает самое заметное влияние на когнитивные функции, что подтверждается многочисленными исследованиями. По словам диетологии Ванданы Шет, этот напиток, в частности матча, отличается уникальным сочетанием биоактивных соединений, поддерживающих здоровье мозга.

Ее коллега Линдси Шенфельд добавляет, что регулярное употребление зеленого чая может снижать риск возрастного снижения когнитивных функций и способствует защите клеток мозга. В его составе есть катехины, L-теанин и кофеин, которые вместе помогают поддерживать концентрацию, спокойный фокус и ясность мышления.

L-теанин способствует расслаблению без сонливости, а катехины действуют как антиоксиданты и обладают противовоспалительными свойствами. Благодаря этому зеленый чай часто связывается с лучшим вниманием и поддержкой мозговой активности с возрастом. В составе зеленого чая содержатся катехины, в частности, EGCG, аминокислота L-теанин и небольшое количество кофеина. Такое сочетание способствует концентрации, спокойному фокусу и поддерживает долговременное здоровье нервной системы. L-теанин, согласно исследованиям, помогает расслабиться без сонливости, а также смягчает действие кофеина.  

По сравнению с черным чаем зеленый содержит больше полезных катехинов из-за минимального окисления листьев и меньше кофеина, чем кофе. Это позволяет употреблять его чаще в течение дня.

Специалисты советуют правильно заваривать напиток: использовать не кипяток и настаивать 2–3 минуты во избежание горечи и сохранить полезные свойства. Также важна регулярность — оптимально выпивать 1–3 чашки ежедневно. Для разнообразия зеленый чай можно совмещать с лимоном, мятой или пить в холодном виде.

Портал "Комментарии" уже писал , что зеленый чай может играть важную роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Биоактивные соединения в напитке способствуют улучшению сосудов, снижению воспаления и нормализации уровня холестерина.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости