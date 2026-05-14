Названо чай, який захищає серце від хвороб
Названо чай, який захищає серце від хвороб

Регулярне вживання зеленого чаю може сприяти зниженню кров'яного тиску

14 травня 2026, 09:33
Кравцев Сергей

Зелений чай може відігравати важливу роль у профілактиці серцево-судинних захворювань. Біоактивні сполуки у напої сприяють покращенню стану судин, зниженню запалення та нормалізації рівня холестерину.

Зелений чай. Фото: з відкритих джерел

Регулярне вживання зеленого чаю може сприяти зниженню кров'яного тиску, допомагаючи запобігти гіпертонії, яка є провідним фактором ризику серцевих захворювань та інсульту.

Антигіпертензивний ефект обумовлений великою кількістю антиоксидантів, які називаються катехінами, зокрема епігалокатехіну галата (EGCG).

У журналі Hypertension говориться, що EGCG допомагає покращити функцію кровоносних судин, сприяючи розслабленню артерій та зменшуючи запалення. Це може сприяти кращому кровообігу та зниженню кров'яного тиску, що може сприяти зниженню загального ризику серцевих захворювань при регулярному вживанні.

Катехіни, що містяться у зеленому чаї, також підтримують стан кровоносних судин, відіграючи важливу роль у регуляції ліпідів. Вони пригнічують ключові ферменти, що у синтезі ліпідів, і зменшують всмоктування ліпідів у кишечнику.

Як антиоксидант, EGCG також пригнічує окислення ліпопротеїнів, що відіграє певну роль зниження рівня холестерину.

Зелений чай багатий антиоксидантами і має потужну протизапальну дію на організм, що може допомогти боротися зі шкідливим впливом оксидативного стресу на серцево-судинну систему.

Завдяки сильній антиоксидантній дії катехінів зеленого чаю вони виявляють та знищують вільні радикали, допомагаючи зв'язувати агресивні метали для зменшення шкідливих реакцій окиснення.

Читайте також на порталі "Коментарі" — зелений чай не такий корисний, як вважають: ці 6 побічних ефектів вражають.




Джерело: https://www.eatingwell.com/best-tea-for-heart-disease-11964656
