Назван чай, который защищает сердце от болезней

Зеленый чай может играть важную роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Биоактивные соединения в напитке способствуют улучшению состояния сосудов, снижению воспаления и нормализации уровня холестерина.

Зеленый чай. Фото: из открытых источников

Регулярное употребление зеленого чая может способствовать снижению кровяного давления, помогая предотвратить гипертонию, которая является ведущим фактором риска сердечных заболеваний и инсульта.

Антигипертензивный эффект обусловлен большим количеством антиоксидантов, которые называются катехинами, в частности эпигалокатехина галлатом (EGCG).

В журнале Hypertension говорится, что EGCG помогает улучшить функцию кровеносных сосудов, способствуя расслаблению артерий и уменьшая воспаление. Это может способствовать лучшему кровообращению и снижению кровяного давления, что может способствовать снижению общего риска сердечных заболеваний при регулярном употреблении.

Катехины, содержащиеся в зеленом чае, также поддерживают состояние кровеносных сосудов, играя важную роль в регуляции липидов. Они подавляют ключевые ферменты, участвующие в синтезе липидов, и уменьшают всасывание липидов в кишечнике.

Как антиоксидант, EGCG также подавляет окисление липопротеинов, что играет определенную роль в снижении уровня холестерина.

Зеленый чай богат антиоксидантами и обладает мощным противовоспалительным действием на организм, что может помочь бороться с вредным воздействием оксидативного стресса на сердечно-сосудистую систему.

Благодаря сильному антиоксидантному действию катехинов зеленого чая они обнаруживают и уничтожают свободные радикалы, помогая связывать агрессивные металлы для уменьшения вредных реакций окисления.

