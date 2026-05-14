logo

BTC/USD

78046

ETH/USD

2172.87

USD/UAH

44.07

EUR/UAH

51.26

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье диета и питание Назван чай, который защищает сердце от болезней
commentss НОВОСТИ Все новости

Назван чай, который защищает сердце от болезней

Регулярное употребление зеленого чая может способствовать снижению кровяного давления

14 мая 2026, 09:33
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Зеленый чай может играть важную роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Биоактивные соединения в напитке способствуют улучшению состояния сосудов, снижению воспаления и нормализации уровня холестерина.

Назван чай, который защищает сердце от болезней

Зеленый чай. Фото: из открытых источников

Регулярное употребление зеленого чая может способствовать снижению кровяного давления, помогая предотвратить гипертонию, которая является ведущим фактором риска сердечных заболеваний и инсульта.

Антигипертензивный эффект обусловлен большим количеством антиоксидантов, которые называются катехинами, в частности эпигалокатехина галлатом (EGCG).

В журнале Hypertension говорится, что EGCG помогает улучшить функцию кровеносных сосудов, способствуя расслаблению артерий и уменьшая воспаление. Это может способствовать лучшему кровообращению и снижению кровяного давления, что может способствовать снижению общего риска сердечных заболеваний при регулярном употреблении.

Катехины, содержащиеся в зеленом чае, также поддерживают состояние кровеносных сосудов, играя важную роль в регуляции липидов. Они подавляют ключевые ферменты, участвующие в синтезе липидов, и уменьшают всасывание липидов в кишечнике.

Как антиоксидант, EGCG также подавляет окисление липопротеинов, что играет определенную роль в снижении уровня холестерина.

Зеленый чай богат антиоксидантами и обладает мощным противовоспалительным действием на организм, что может помочь бороться с вредным воздействием оксидативного стресса на сердечно-сосудистую систему.

Благодаря сильному антиоксидантному действию катехинов зеленого чая они обнаруживают и уничтожают свободные радикалы, помогая связывать агрессивные металлы для уменьшения вредных реакций окисления.

Читайте также на портале "Комментарии" — зеленый чай не так полезен, как считают: эти 6 побочных эффектов поражают.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.eatingwell.com/best-tea-for-heart-disease-11964656
Теги:

Новости

Все новости