Гарбуз чи соняшник: озвучено несподіване відкриття про найкраще насіння для здоров'я

Насіння гарбуза та соняшника користуються популярністю серед дієтологів завдяки високому вмісту корисних жирів, білка та клітковини, а також приємному смаку. Проте для тих, хто хоче підвищити споживання певних поживних речовин, один вид насіння може мати перевагу над іншим, пише Prevention.

Видання посилається на експертів Мерідан Зернер і Таню Б. Фрейріх, які провели порівняльний аналіз цих добавок.

1. Клітковина

Вона необхідна для підтримки здоров’я кишківника, регулярного травлення та зниження ризику серцево-судинних захворювань і діабету 2 типу. За цим показником виграє соняшникове насіння, яке містить майже вдвічі більше клітковини, ніж гарбузове.

"Хоч клітковина може не здаватися пріоритетом у харчуванні, вона важлива для підтримки корисних кишкових бактерій, регулярності випорожнень, відчуття ситості та зниження ризику серцевих захворювань, діабету 2 типу та ожиріння", – пояснює дієтолог Таня Б. Фрейріх.

2. Білок

Обидва види насіння багаті рослинним білком та лінолевими кислотами, що допомагають регулювати тиск і рівень цукру. Тут перевага на боці гарбузового насіння, яке містить близько 30 г білка на 100 г, що робить його цінним для вегетаріанців і людей на рослинній дієті.

3. Магній

Цей мінерал важливий для кісток, регуляції цукру в крові та серцевого здоров’я. Гарбузове насіння лідирує за його вмістом – близько 550 мг проти 129 мг у соняшникового.

Дієтологи радять поєднувати обидва види насіння у раціоні. Соняшникове багате на селен і вітамін Е, що знижує рівень глюкози та запальні маркери, а гарбузове – допомагає знизити ризик раку молочної залози.

"Регулярне споживання насіння, особливо соняшникового, пов’язане з нижчим рівнем запальних маркерів", – підсумовує Мерідан Зернер.

