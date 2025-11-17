Тыква или подсолнечник: озвучено неожиданное открытие о лучших семенах для здоровья

Семена тыквы и подсолнечника пользуются популярностью у диетологов благодаря высокому содержанию полезных жиров, белка и клетчатки, а также приятному вкусу. Однако для тех, кто хочет повысить потребление определенных питательных веществ, один вид семян может иметь преимущество над другим, пишет Prevention.

Издание ссылается на экспертов Меридан Зернер и Таню Б. Фрейрих, проведших сравнительный анализ этих добавок.

1. Клетчатка

Она необходима для поддержания здоровья кишечника, регулярного пищеварения и снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа. По этому показателю выигрывают семена подсолнечника, содержащие почти вдвое больше клетчатки, чем тыквенные.

"Хотя клетчатка может не казаться приоритетом в питании, она важна для поддержания полезных кишечных бактерий, регулярности стула, ощущения сытости и снижения риска сердечных заболеваний, диабета 2 типа и ожирения", – объясняет диетолог Таня Б. Фрейрих.

2. Белок

Оба вида семян богаты растительным белком и линолевыми кислотами, помогающими регулировать давление и уровень сахара. Здесь преимущество на стороне тыквенных семян, содержащих около 30 г белка на 100 г, что делает его ценным для вегетарианцев и людей на растительной диете.

3. Магний

Этот минерал важен для костей, регуляции сахара в крови и сердечного здоровья. Тыквенные семена лидируют по его содержанию – около 550 мг против 129 мг у подсолнечного.

Диетологи советуют совмещать оба вида семян в рационе. Подсолнечное богато селеном и витамином Е, что снижает уровень глюкозы и воспалительные маркеры, а тыквенное – помогает снизить риск рака молочной железы.

"Регулярное потребление семян, особенно подсолнечного, связано с более низким уровнем воспалительных маркеров", – заключает Меридан Зернер.

