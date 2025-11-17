Цей тип перекусу зробить диво для діабетиків: шокуюче відкриття

Підтримання стабільного рівня цукру в крові є важливим кроком у профілактиці таких станів, як діабет і серцево-судинні порушення. За інформацією видання Parade, людям із діабетом часто рекомендують харчуватися частіше, але невеликими порціями. Регулярні корисні перекуси допомагають уникати різких коливань глюкози та сприяють рівномірному надходженню енергії протягом дня.

Фото: з відкритих джерел

Ендокринолог Флоренс Коміт підкреслює, що перекуси варто планувати наперед і робити їх максимально збалансованими. Вони мають бути не випадковими, а такими, що справді допомагають підтримувати цукор у безпечних межах протягом усього дня.

Одним із ключових елементів у раціоні є білок. Він забезпечує тривале відчуття ситості та допомагає уникати різких підйомів глюкози. За словами докторки Пенінг Гутьєррес, чудовими джерелами білка можуть бути варене яйце або жменька несолоних горіхів.

Не менш важливою складовою є клітковина, яку доцільно отримувати із сирих овочів з низьким вмістом калорій. Саме клітковина, разом із білком і корисними жирами, уповільнює процес травлення та сприяє рівномірному засвоєнню вуглеводів.

Фахівці радять уникати снеків із високим вмістом рафінованих вуглеводів — солодощів, чіпсів, солодких газованих напоїв, адже вони провокують стрибки глюкози.

Серед найкращих варіантів перекусу докторка Гутьєррес виділяє смузі з трьох простих інгредієнтів. Для нього вона пропонує використовувати зелені овочі (шпинат, огірок чи руколу), воду або рослинне молоко та порцію сироваткового чи горохового протеїну. Такий напій містить мало калорій, але багато поживних компонентів, а якісний білок може бути корисним на ранніх етапах профілактики діабету 2 типу.

Щоб приготувати смузі, потрібно просто збити в блендері чашку зелені, мірну ложку протеїнового порошку та 1–1,5 склянки води або горіхового молока — і корисний перекус готовий.

