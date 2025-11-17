Этот тип перекуса совершит чудо для диабетиков: шокирующее открытие

Поддержание стабильного уровня сахара в крови является важным шагом в профилактике таких состояний, как диабет и сердечно-сосудистые нарушения. По информации издания Parade, людям с диабетом часто рекомендуют питаться чаще, но небольшими порциями. Регулярные полезные перекусы помогают избегать резких колебаний глюкозы и способствуют равномерному поступлению энергии в течение дня.

Эндокринолог Флоренс Комит подчеркивает, что перекусы следует планировать заранее и делать их максимально сбалансированными. Они должны быть не случайными, а действительно помогающими поддерживать сахар в безопасных пределах в течение всего дня.

Одним из ключевых элементов в рационе белок. Он обеспечивает длительное ощущение сытости и помогает избегать резких подъемов глюкозы. По словам доктора Пеннинг Гутьеррес, отличными источниками белка могут быть вареное яйцо или горстка несоленых орехов.

Не менее важной составляющей является клетчатка, целесообразно получать из сырых овощей с низким содержанием калорий. Именно клетчатка вместе с белком и полезными жирами замедляет процесс пищеварения и способствует равномерному усвоению углеводов.

Специалисты советуют избегать снеков с высоким содержанием рафинированных углеводов – сладостей, чипсов, сладких газированных напитков, ведь они провоцируют прыжки глюкозы.

Среди лучших вариантов перекуса доктор Гутьеррес выделяет полосы из трех простых ингредиентов. Для него она предлагает использовать зеленые овощи (шпинат, огурец или рукола), воду или растительное молоко и порцию сывороточного или горохового протеина. Такой напиток содержит мало калорий, но много питательных компонентов, а качественный белок может быть полезен на ранних этапах профилактики диабета 2 типа.

Чтобы приготовить смузи, нужно просто взбить в блендере чашку зелени, мерную ложку протеинового порошка и 1–1,5 стакана воды или орехового молока – и полезный перекус готов.

