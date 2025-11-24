Допомагає боротися з ожирінням: фахівці назвали спецію, яка суттєво знижує рівень холестерину

Насіння чорного кмину продемонструвало властивості, які можуть бути корисними для контролю ваги й зменшення ожиріння.

Чорний кмин. Фото: з відкритих джерел

Вчені з’ясували, що екстракт насіння кмину суттєво знижує накопичення жиру в клітинних моделях, не спричиняючи токсичних ефектів. Про це йдеться в дослідженні, опублікованому у журналі Food Science & Nutrition.

За даними дослідників, активні речовини чорного кмину здатні пригнічувати роботу генів, відповідальних за формування жирових відкладень.

Вплив чорного кмину був перевірений і в умовах клінічного випробування. Учасники, які впродовж восьми тижнів щодня приймали по 5 грамів порошку чорного кмину, продемонстрували поліпшення показників у ліпідному профілі крові.

Після курсу прийому у добровольців знизився рівень тригліцеридів, загального холестерину та "поганих" ліпопротеїнів низької щільності. Водночас збільшилася кількість "корисних" ліпопротеїнів високої щільності. У контрольної групи, що не отримувала добавку, помітних змін не фіксували.

Отримані результати свідчать, що чорний кмин може бути перспективним природним засобом для регулювання ваги завдяки поєднанню гіполіпідемічних і антиадипогенних властивостей.

Як повідомляв портал "Коментарі", дослідники встановили, що тривале перебування у забрудненому повітрі порушує обмін речовин, що призводить до зростання ризику інсулінорезистентності, ожиріння і діабету другого типу. Мікрочастинки PM2.5 — один із найпоширеніших забруднювачів у містах — впливають на бурий жир, який відповідає за спалювання калорій і контроль рівня глюкози в крові.