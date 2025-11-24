logo

BTC/USD

85950

ETH/USD

2801.11

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

48.7

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье народная медицина Помогает бороться с ожирением: специалисты назвали специю, существенно снижающую уровень холестерина.
commentss НОВОСТИ Все новости

Помогает бороться с ожирением: специалисты назвали специю, существенно снижающую уровень холестерина.

По словам специалистов, значительно помочь в борьбе с ожирением может популярная специя – черный тмин.

24 ноября 2025, 12:19
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Семена черного тмина продемонстрировали свойства, которые могут быть полезны для контроля веса и уменьшения ожирения.

Помогает бороться с ожирением: специалисты назвали специю, существенно снижающую уровень холестерина.

Черный тмин. Фото: из открытых источников

Ученые выяснили, что экстракт семян тмина существенно снижает накопление жира в клеточных моделях, не вызывая токсических эффектов. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Food Science & Nutrition.

По данным исследователей, активные вещества черного тмина способны подавлять работу генов, ответственных за формирование жировых отложений.

Воздействие черного тмина было проверено и в условиях клинического испытания. Участники, которые в течение восьми недель ежедневно принимали по 5 г порошка черного тмина, продемонстрировали улучшение показателей в липидном профиле крови.

После приема у добровольцев снизился уровень триглицеридов, общего холестерина и "плохих" липопротеинов низкой плотности. В то же время увеличилось количество "полезных" липопротеинов высокой плотности. В контрольной группе, не получавшей добавку, заметных изменений не фиксировали.

Полученные результаты свидетельствуют, что черный тмин может являться перспективным природным средством для регулирования веса благодаря сочетанию гиполипидемических и антиадипогенных свойств.

Как сообщал портал "Комментарии", исследователи установили, что длительное пребывание на загрязненном воздухе нарушает обмен веществ, что приводит к росту риска инсулинорезистентности, ожирения и диабета второго типа. Микрочастицы PM2.5 – один из самых распространенных загрязнителей в городах – влияют на бурый жир, отвечающий за сжигание калорий и контроль уровня глюкозы в крови.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://novosti-n.org/ua/ukraine/Populyarna-specziya-znyzhuye-riven-holesterynu-vona-ye-v-kozhnomu-magazyni-333729
Теги:

Новости

Все новости