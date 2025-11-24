Помогает бороться с ожирением: специалисты назвали специю, существенно снижающую уровень холестерина.

Семена черного тмина продемонстрировали свойства, которые могут быть полезны для контроля веса и уменьшения ожирения.

Черный тмин. Фото: из открытых источников

Ученые выяснили, что экстракт семян тмина существенно снижает накопление жира в клеточных моделях, не вызывая токсических эффектов. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Food Science & Nutrition.

По данным исследователей, активные вещества черного тмина способны подавлять работу генов, ответственных за формирование жировых отложений.

Воздействие черного тмина было проверено и в условиях клинического испытания. Участники, которые в течение восьми недель ежедневно принимали по 5 г порошка черного тмина, продемонстрировали улучшение показателей в липидном профиле крови.

После приема у добровольцев снизился уровень триглицеридов, общего холестерина и "плохих" липопротеинов низкой плотности. В то же время увеличилось количество "полезных" липопротеинов высокой плотности. В контрольной группе, не получавшей добавку, заметных изменений не фиксировали.

Полученные результаты свидетельствуют, что черный тмин может являться перспективным природным средством для регулирования веса благодаря сочетанию гиполипидемических и антиадипогенных свойств.

