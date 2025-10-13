Їжа не має жодного значення: розкрито вражаючу правду про причину ожиріння

Дослідники встановили, що тривале перебування у забрудненому повітрі порушує обмін речовин, що призводить до зростання ризику інсулінорезистентності, ожиріння і діабету 2 типу.

У статті, опублікованій у журналі JCI Insight, описано, як мікрочастинки PM2.5 — один із найпоширеніших забруднювачів у містах — впливають на бурий жир, який відповідає за спалювання калорій і контроль рівня глюкози в крові.

Результати експериментів показали, що функція бурої жирової тканини знижувалася: вона гірше переробляла жири та виробляла тепло. Було зафіксовано зміни в експресії генів, пов’язаних з енергетичним обміном, а також ознаки ушкодження тканин. Аналіз вказав на епігенетичні механізми — зміни в регуляції ДНК, які не змінюють сам генетичний код.

Важливу роль відіграли ферменти HDAC9 і KDM2B, що модифікують активність генів бурого жиру. При їхньому гальмуванні обмін речовин частково відновлювався.

За словами професора Франческо Панені, результати дослідження проливають світло на прямий вплив забрудненого повітря на метаболізм і відкривають нові можливості для профілактики та лікування метаболічних розладів.

Раніше вважалося, що ожиріння здебільшого зумовлене надмірним споживанням калорій, а не недостатньою активністю, при цьому особливо негативний вплив має високий вміст ультраоброблених продуктів у раціоні мешканців розвинених країн.

