Еда не имеет никакого значения: раскрыта поразительная истина о причине ожирения.
Еда не имеет никакого значения: раскрыта поразительная истина о причине ожирения.

Загрязненный воздух увеличивает вероятность развития ожирения и диабета второго типа.

13 октября 2025, 08:25
Исследователи установили, что длительное пребывание в загрязненном воздухе нарушает обмен веществ, что приводит к росту риска инсулинорезистентности, ожирения и диабета 2 типа.

Еда не имеет никакого значения: раскрыта поразительная истина о причине ожирения.

Фото: из открытых источников

В статье, опубликованной в журнале JCI Insight, описано, как микрочастицы PM2.5 – один из самых распространенных загрязнителей в городах – влияют на бурый жир, отвечающий за сжигание калорий и контроль уровня глюкозы в крови.

Результаты экспериментов показали, что функция бурой жировой ткани снижалась: она хуже перерабатывала жиры и производила тепло. Были зафиксированы изменения в экспрессии генов, связанных с энергетическим обменом, а также признаки повреждения тканей. Анализ указал на эпигенетические механизмы — изменения в регуляции ДНК, не изменяющие сам генетический код.

Важную роль сыграли ферменты HDAC9 и KDM2B, модифицирующие активность генов бурого жира. При их торможении обмен веществ частично восстанавливался.

По словам профессора Франческо Панени, результаты исследования проливают свет на прямое влияние загрязненного воздуха на метаболизм и открывают новые возможности для профилактики и лечения метаболических расстройств.

Ранее считалось, что ожирение в основном обусловлено чрезмерным потреблением калорий, а не недостаточной активностью, особенно негативное влияние оказывает высокое содержание ультраобработанных продуктов в рационе жителей развитых стран.

Как уже писали "Комментарии", зеленый чай по праву считается одним из самых полезных напитков — он богат антиоксидантами, способствует улучшению метаболизма и укрепляет иммунитет. Однако важно помнить, что даже полезное может оказаться вредным, если потерять чувство меры.



