logo_ukra

BTC/USD

114688

ETH/USD

4141.62

USD/UAH

41.6

EUR/UAH

48.11

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Здоров'я дієта і харчування Розкрито нову шокуючу правду про вплив зеленого чаю на організм: деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

Розкрито нову шокуючу правду про вплив зеленого чаю на організм: деталі

Зелений чай справді має багато корисних властивостей, але надмірне вживання може швидко призвести до небажаних наслідків.

13 жовтня 2025, 07:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Зелений чай справедливо вважається одним із найкорисніших напоїв — він багатий антиоксидантами, сприяє покращенню метаболізму та зміцнює імунітет. Проте важливо пам’ятати, що навіть корисне може стати шкідливим, якщо втратити відчуття міри. Видання Verywellhealth рекомендує уважніше поставитися до щоденного споживання зеленого чаю, особливо якщо ви приймаєте медикаменти або регулярно вживаєте інші джерела кофеїну. Споживання більше ніж 4–5 чашок на день може мати зворотний ефект.

Розкрито нову шокуючу правду про вплив зеленого чаю на організм: деталі

Фото: з відкритих джерел

1. Підвищене збудження, тривожність і нервозність

Завдяки вмісту кофеїну зелений чай може посилювати концентрацію, однак надлишок здатен викликати надмірне психоемоційне збудження, дратівливість і навіть безсоння. Фахівці радять уникати чаювання у другій половині дня — бажано не пити зелений чай мінімум за 6 годин до сну.

2. Можливе підвищення тиску та пульсу

Попри загальну користь для серцево-судинної системи, зелений чай у великих дозах може спричинити тимчасове підвищення артеріального тиску або пришвидшити серцебиття — особливо у людей, чутливих до кофеїну. Тому надмірне вживання (понад 4–5 чашок на день) може бути небажаним.

3. Проблеми з травленням та засвоєнням ліків

Надлишок зеленого чаю може впливати на функції травної системи: знижувати апетит, викликати легку нудоту або порушувати процеси засвоєння поживних речовин. Цьому сприяють речовини, що містяться в чаї — катехіни та таніни, дія яких залежить від способу заварювання та температури води.

Особливо варто бути обережним людям, які приймають ліки. Зелений чай може знижувати біодоступність деяких препаратів, зокрема бета-блокаторів, статинів, ралоксифену та імунодепресантів (таких як метотрексат або циклоспорин). Також напій зменшує всмоктування заліза з їжі.

Рекомендація: пийте зелений чай щонайменше за 1–2 години до або після прийому їжі та ліків.

Зелений чай може стати чудовим союзником для здоров’я — головне, споживати його з розумом. Якщо ви сумніваєтеся у безпечній кількості або приймаєте медикаменти, не зайвим буде проконсультуватися з лікарем.

Портал "Коментарі" писав, що вживання кефіру може мати значний позитивний вплив на здоров’я порожнини рота, зокрема допомагає знижувати ризик розвитку карієсу та запальних процесів у яснах. Такий ефект пов’язаний з його здатністю впливати на мікрофлору ротової порожнини, підтримуючи баланс між корисними й шкідливими бактеріями.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини