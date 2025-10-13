Розкрито нову шокуючу правду про вплив зеленого чаю на організм: деталі

Зелений чай справедливо вважається одним із найкорисніших напоїв — він багатий антиоксидантами, сприяє покращенню метаболізму та зміцнює імунітет. Проте важливо пам’ятати, що навіть корисне може стати шкідливим, якщо втратити відчуття міри. Видання Verywellhealth рекомендує уважніше поставитися до щоденного споживання зеленого чаю, особливо якщо ви приймаєте медикаменти або регулярно вживаєте інші джерела кофеїну. Споживання більше ніж 4–5 чашок на день може мати зворотний ефект.

Фото: з відкритих джерел

1. Підвищене збудження, тривожність і нервозність

Завдяки вмісту кофеїну зелений чай може посилювати концентрацію, однак надлишок здатен викликати надмірне психоемоційне збудження, дратівливість і навіть безсоння. Фахівці радять уникати чаювання у другій половині дня — бажано не пити зелений чай мінімум за 6 годин до сну.

2. Можливе підвищення тиску та пульсу

Попри загальну користь для серцево-судинної системи, зелений чай у великих дозах може спричинити тимчасове підвищення артеріального тиску або пришвидшити серцебиття — особливо у людей, чутливих до кофеїну. Тому надмірне вживання (понад 4–5 чашок на день) може бути небажаним.

3. Проблеми з травленням та засвоєнням ліків

Надлишок зеленого чаю може впливати на функції травної системи: знижувати апетит, викликати легку нудоту або порушувати процеси засвоєння поживних речовин. Цьому сприяють речовини, що містяться в чаї — катехіни та таніни, дія яких залежить від способу заварювання та температури води.

Особливо варто бути обережним людям, які приймають ліки. Зелений чай може знижувати біодоступність деяких препаратів, зокрема бета-блокаторів, статинів, ралоксифену та імунодепресантів (таких як метотрексат або циклоспорин). Також напій зменшує всмоктування заліза з їжі.

Рекомендація: пийте зелений чай щонайменше за 1–2 години до або після прийому їжі та ліків.

Зелений чай може стати чудовим союзником для здоров’я — головне, споживати його з розумом. Якщо ви сумніваєтеся у безпечній кількості або приймаєте медикаменти, не зайвим буде проконсультуватися з лікарем.

