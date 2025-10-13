Раскрыта новая шокирующая правда о влиянии зеленого чая на организм: детали

Зеленый чай справедливо считается одним из самых полезных напитков — богат антиоксидантами, способствует улучшению метаболизма и укрепляет иммунитет. Однако важно помнить, что даже полезное может оказаться вредным, если потерять чувство меры. Издание Verywellhealth рекомендует более тщательно отнестись к ежедневному потреблению зеленого чая, особенно если вы принимаете медикаменты или регулярно употребляете другие источники кофеина. Потребление более 4-5 чашек в день может иметь обратный эффект.

Фото: из открытых источников

1. Повышенное возбуждение, тревожность и нервозность

Благодаря содержанию кофеина зеленый чай может усиливать концентрацию, однако избыток способен вызвать чрезмерное психоэмоциональное возбуждение, раздражительность и даже бессонницу. Специалисты советуют избегать чаепития во второй половине дня – желательно не пить зеленый чай минимум за 6 часов до сна.

2. Возможно повышение давления и пульса

Несмотря на общую пользу для сердечно-сосудистой системы, зеленый чай в больших дозах может привести к временному повышению артериального давления или ускорить сердцебиение — особенно у людей, чувствительных к кофеину. Поэтому чрезмерное употребление (более 4–5 чашек в день) может быть нежелательным.

3. Проблемы с пищеварением и усвоением лекарства

Избыток зеленого чая может влиять на функции пищеварительной системы: снижать аппетит, вызывать легкую тошноту или нарушать процессы усвоения питательных веществ. Этому способствуют содержащиеся в чае вещества — катехины и танины, действие которых зависит от способа заваривания и температуры воды.

Особо следует быть осторожным людям, принимающим лекарства. Зеленый чай может снижать биодоступность некоторых препаратов, в частности бета-блокаторов, статинов, ралоксифена и иммунодепрессантов (таких как метотрексат или циклоспорин). Также напиток уменьшает всасывание железа из еды.

Рекомендация: пейте зеленый чай не менее 1–2 часов до или после приема пищи и лекарства.

Зеленый чай может стать отличным союзником для здоровья – главное, потреблять его с умом. Если вы сомневаетесь в безопасном количестве или принимаете медикаменты, нелишне будет проконсультироваться с врачом.

