Зуби скажуть "дякую": названо найкорисніший молочний продукт

Вживання кефіру може мати значний позитивний вплив на здоров’я порожнини рота, зокрема допомагає знижувати ризик розвитку карієсу та запальних процесів у яснах. Такий ефект пов’язаний з його здатністю впливати на мікрофлору ротової порожнини, підтримуючи баланс між корисними й шкідливими бактеріями.

Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє наукове видання Dentistry Journal, результати досліджень свідчать про те, що регулярне споживання кефіру асоціюється зі зменшенням кількості бактерій Streptococcus mutans — мікроорганізмів, які вважаються основними збудниками карієсу. Крім того, у добровольців, які включали кефір до щоденного раціону, спостерігалося зниження рівня зубного нальоту, а також покращення стану тканин пародонту, що може слугувати профілактикою пародонтиту.

Основний механізм дії кефіру пояснюється його пробіотичними властивостями. Завдяки наявності корисних мікроорганізмів — зокрема лактобацил і біфідобактерій — цей ферментований напій пригнічує ріст патогенних мікробів, сприяє виробленню органічних кислот та природних антимікробних речовин. Це допомагає зберігати стабільність мікробіому ротової порожнини, зменшуючи ризик виникнення інфекцій та руйнування зубної емалі.

Слід зауважити, що кефір — це живий продукт, який містить активні культури, і хоча для більшості людей він є безпечним і корисним, в осіб із ослабленою імунною системою (наприклад, після хіміотерапії чи з важкими хронічними хворобами) вживання будь-яких пробіотиків, включаючи кефір, має відбуватися лише після консультації з лікарем.

