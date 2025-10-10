Ось коли риба дає максимум корисних речовин: вражаюче відкриття

Риба є важливим складником збалансованого харчування. Щоб максимально отримати корисні речовини і зменшити навантаження на організм, слід враховувати оптимальний час її вживання. За даними verywellhealth.com, споживання риби в першій половині дня забезпечує поступове надходження білка та енергії, що допомагає довше відчувати ситість і робить її ідеальним вибором для обіду.

Фото: з відкритих джерел

Комбінування риби з цільнозерновими продуктами та овочами сприяє підтриманню стабільного рівня глюкози в крові та покращує концентрацію уваги. Вечірній прийом риби, навпаки, допомагає мозку відновитися та покращує якість сну. Білки з риби легше перетравлюються увечері, ніж білки з червоного м’яса.

Омега-3 жирні кислоти, що містяться у рибі, регулюють роботу нейромедіаторів і покращують сон, тому вечеря з рибою особливо корисна для когнітивного відновлення. Споживання риби вдень підвищує увагу та продуктивність.

Однак індивідуальна користь від риби залежить від здатності організму перетворювати EPA і DHA — основні жирні кислоти омега-3.

Через потенційну наявність ртуті та токсичних речовин вагітним і годуючим жінкам рекомендується обмежити споживання певних видів риби, зокрема лосося, сардин, крабів і морського окуня.

Особливу увагу викликають поліхлоровані біфеніли (ПХБ) — шкідливі промислові хімікати, заборонені ще у 1980-х, але досі присутні у довкіллі через тривале використання.

