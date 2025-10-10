Ці продукти не можна зберігати у пластикових контейнерах: неочікуване застереження

Пластиковий посуд — популярний вибір на кухні, однак не завжди найкращий для безпечного зберігання харчів. У певних випадках він може не лише скоротити термін придатності продуктів, а й сприяти утворенню шкідливих речовин.

Фото: з відкритих джерел

Як пише Real Simple, значно безпечнішою альтернативою вважаються скляні ємності — вони не вступають у реакцію з їжею та не сприяють утворенню токсичних компонентів.

Продукти, які краще не класти в пластикові контейнери:

Сире м’ясо та птиця

Свіже м’ясо виділяє соки, що створюють ідеальні умови для розвитку бактерій, зокрема сальмонели та кишкової палички. Через накопичення вологи небезпечні мікроорганізми можуть розмножуватись вже за кілька годин.

Молочні вироби

Продукти на основі молока, як-от м’які сири, швидко псуються в герметичних пластикових контейнерах. Вони потребують вентиляції — інакше виникає конденсат, що сприяє розвитку плісняви.

Фрукти, що виділяють етилен

Банани, яблука, помідори виділяють газ етилен, який пришвидшує дозрівання. У герметичних пластикових контейнерах цей процес стає надто інтенсивним, тому продукти швидко переспівають і втрачають свіжість.

Зелень та листові овочі

Салат, шпинат, рукола тощо швидко втрачають текстуру та псуються в умовах високої вологості, яку утримує пластик. Відсутність циркуляції повітря лише прискорює в’янення і розвиток бактерій.

