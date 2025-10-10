Эти продукты нельзя хранить в пластиковых контейнерах: неожиданная оговорка

Пластиковая посуда – популярный выбор на кухне, однако не всегда лучший для безопасного хранения пищи. В некоторых случаях он может не только сократить срок годности продуктов, но и способствовать образованию вредных веществ.

Фото: из открытых источников

Как пишет Real Simple, гораздо более безопасной альтернативой считаются стеклянные емкости — они не вступают в реакцию с пищей и не способствуют образованию токсичных компонентов.

Продукты, которые лучше не класть в пластиковые контейнеры:

Сырое мясо и птица

Свежее мясо выделяет соки, создающие идеальные условия для развития бактерий, в частности, сальмонеллы и кишечной палочки. Из-за накопления влаги опасные микроорганизмы могут размножаться уже через несколько часов.

Молочные изделия

Продукты на основе молока, такие как мягкие сыры, быстро портятся в герметичных пластиковых контейнерах. Они нуждаются в вентиляции — иначе возникает конденсат, способствующий развитию плесени.

Фрукты, выделяющие этилен

Бананы, яблоки, помидоры выделяют газ этилен, ускоряющий созревание. В герметичных пластиковых контейнерах этот процесс становится слишком интенсивным, поэтому продукты быстро перепевают и теряют свежесть.

Зелень и листовые овощи

Салат, шпинат, рукола и т.п. быстро теряют текстуру и портятся в условиях высокой влажности, которую удерживает пластик. Отсутствие циркуляции воздуха только ускоряет увядание и развитие бактерий.

