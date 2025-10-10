Користь чи небезпека: розкрита несподівана правда про вживання суші

Останніми роками японська кухня, зокрема суші та роли, завоювала велику популярність. Багато хто вважає їх здоровою та дієтичною їжею, оскільки до складу входять, на перший погляд, лише натуральні інгредієнти. Проте чи справді це так? Нутриціолог і фітнес-тренер поділилася своїм поглядом на вплив цих страв на здоров’я.

Фото: з відкритих джерел

За словами фахівця, основна загроза — це сира риба. Вона не завжди зберігається належним чином, що може призвести до харчових отруєнь або зараження паразитами.

Ще один ризик пов’язаний із водоростями норі — джерелом йоду. При надмірному вживанні вони можуть негативно впливати на роботу щитоподібної залози, особливо якщо є схильність до ендокринних порушень.

Популярний соєвий соус, який додає стравам характерного смаку, містить велику кількість натрію. Його надлишок може провокувати затримку рідини в організмі, підвищення артеріального тиску та навіть проблеми з суглобами, що особливо небезпечно для людей з гіпертонією.

Ще один неоднозначний компонент — рис. Після обробки він втрачає частину корисних речовин і стає джерелом швидких вуглеводів, що не найкраще позначається на фігурі.

Нутриціолог підкреслює: захоплюватися суші щодня — не найкраща ідея, особливо у вечірній час. Це не найбільш легка та збалансована їжа з-поміж інших доступних нам варіантів. Однак, якщо вживати їх зрідка і в міру, шкоди не буде.

Незважаючи на ризики, суші й роли можуть приносити й користь — за умови, що вони свіжі та приготовані з дотриманням санітарних норм. Морська риба, що входить до складу страв, багата на мікроелементи, жирні кислоти Омега-3, вітаміни групи B та D

У помірній кількості водорості норі є джерелом важливих нутрієнтів, таких як вітаміни С, Е, ретинол та йод, що підтримують імунну систему та здоров’я шкіри.

Додаткові інгредієнти — імбир, васабі та соєвий соус — мають антибактеріальні та протизапальні властивості. Вони можуть стимулювати імунітет, поліпшувати травлення й навіть діяти як натуральні антидепресанти.

Портал "Коментарі" вже писав, що терапевт Сергій Петров висловив свою позицію щодо того, наскільки безпечно залишати смартфон на зарядці біля себе під час сну. На думку лікаря, багато занепокоєнь користувачів із цього приводу перебільшені та не мають достатнього наукового підґрунтя.