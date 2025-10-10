Польза или опасность: раскрыта неожиданная правда об употреблении суши

В последние годы японская кухня, в том числе суши и роллы, завоевала большую популярность. Многие считают их здоровой и диетической пищей, поскольку в состав входят, на первый взгляд, только натуральные ингредиенты. Однако это действительно так? Нутрициолог и фитнес-тренер поделилась своим взглядом на влияние этих блюд на здоровье.

По словам специалиста, основная угроза – это сырая рыба. Она не всегда сохраняется должным образом, что может привести к пищевым отравлениям или заражению паразитами.

Еще один риск связан с водорослями нори – источником йода. При чрезмерном употреблении они могут оказывать негативное влияние на работу щитовидной железы, особенно если есть склонность к эндокринным нарушениям.

Популярный соевый соус, придающий блюдам характерный вкус, содержит большое количество натрия. Его избыток может провоцировать задержку жидкости в организме, повышение АД и даже проблемы с суставами, что особенно опасно для людей с гипертонией.

Еще один неоднозначный компонент – рис. После обработки он теряет часть полезных веществ и становится источником быстрых углеводов, что не лучше сказывается на фигуре.

Нутрициолог подчеркивает: увлекаться суши каждый день — не самая лучшая идея, особенно в вечернее время. Это не самая легкая и сбалансированная пища из других доступных нам вариантов. Однако, если употреблять их редко и в меру, вреда не будет.

Несмотря на риски, суши и роллы могут приносить и пользу при условии, что они свежие и приготовленные с соблюдением санитарных норм. Морская рыба, входящая в состав блюд, богата микроэлементами, жирными кислотами Омега-3, витаминами группы B и D

В умеренном количестве водоросли нори являются источником важных нутриентов, таких, как витамины С, Е, ретинол и йод, поддерживающие иммунную систему и здоровье кожи.

Дополнительные ингредиенты – имбирь, васаби и соевый соус – обладают антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Они могут стимулировать иммунитет, улучшать пищеварение и даже действовать как натуральные антидепрессанты.

