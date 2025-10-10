Вот когда рыба дает максимум полезных веществ: поразительное открытие

Рыба является важной составляющей сбалансированного питания. Чтобы максимально получить полезные вещества и уменьшить нагрузку на организм, следует учитывать оптимальное время его употребления. По данным verywellhealth.com, потребление рыбы в первой половине дня обеспечивает постепенное поступление белка и энергии, что помогает дольше ощущать сытость и делает ее идеальным выбором для обеда.

Фото: из открытых источников

Комбинирование рыбы с цельнозерновыми продуктами и овощами способствует поддержанию стабильного уровня глюкозы в крови и улучшает концентрацию внимания. Вечерний прием рыбы, напротив, помогает мозгу восстановиться и улучшает качество сна. Белки из рыбы легче перевариваются вечером, чем белки из красного мяса.

Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в рыбе, регулируют работу нейромедиаторов и улучшают сон, поэтому ужин с рыбой особенно полезен для когнитивного восстановления. Потребление рыбы днем увеличивает внимание и продуктивность.

Однако индивидуальная польза от рыбы зависит от способности организма превращать EPA и DHA – основные жирные кислоты омега-3.

Из-за потенциального наличия ртути и токсичных веществ беременным и кормящим женщинам рекомендуется ограничить потребление определенных видов рыбы, в частности лосося, сардин, крабов и морского окуня.

Особое внимание обращают на полихлорированные бифенилы (ПХБ) — вредные промышленные химикаты, запрещенные еще в 1980-х, но до сих пор присутствующие в окружающей среде из-за длительного использования.

