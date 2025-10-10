logo

BTC/USD

121607

ETH/USD

4347.6

USD/UAH

41.51

EUR/UAH

48.21

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье диета и питание Вот когда рыба дает максимум полезных веществ: поразительное открытие
commentss НОВОСТИ Все новости

Вот когда рыба дает максимум полезных веществ: поразительное открытие

Рыба считается одним из самых ценных и полезных продуктов в нашем питании.

10 октября 2025, 11:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Рыба является важной составляющей сбалансированного питания. Чтобы максимально получить полезные вещества и уменьшить нагрузку на организм, следует учитывать оптимальное время его употребления. По данным verywellhealth.com, потребление рыбы в первой половине дня обеспечивает постепенное поступление белка и энергии, что помогает дольше ощущать сытость и делает ее идеальным выбором для обеда.

Вот когда рыба дает максимум полезных веществ: поразительное открытие

Фото: из открытых источников

Комбинирование рыбы с цельнозерновыми продуктами и овощами способствует поддержанию стабильного уровня глюкозы в крови и улучшает концентрацию внимания. Вечерний прием рыбы, напротив, помогает мозгу восстановиться и улучшает качество сна. Белки из рыбы легче перевариваются вечером, чем белки из красного мяса.

Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в рыбе, регулируют работу нейромедиаторов и улучшают сон, поэтому ужин с рыбой особенно полезен для когнитивного восстановления. Потребление рыбы днем увеличивает внимание и продуктивность.

Однако индивидуальная польза от рыбы зависит от способности организма превращать EPA и DHA – основные жирные кислоты омега-3.

Из-за потенциального наличия ртути и токсичных веществ беременным и кормящим женщинам рекомендуется ограничить потребление определенных видов рыбы, в частности лосося, сардин, крабов и морского окуня.

Особое внимание обращают на полихлорированные бифенилы (ПХБ) — вредные промышленные химикаты, запрещенные еще в 1980-х, но до сих пор присутствующие в окружающей среде из-за длительного использования.

Портал "Комментарии" уже писал, что пластиковая посуда — популярный выбор на кухне, однако не всегда лучший для безопасного хранения продуктов питания. В некоторых случаях он может не только сократить срок годности продуктов, но и способствовать образованию вредных веществ.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости