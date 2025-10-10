logo

Здоровье диета и питание Зубы скажут "спасибо": назван самый полезный молочный продукт
Зубы скажут "спасибо": назван самый полезный молочный продукт

Исследования показали, что потребление кефира способствует уменьшению риска развития кариеса.

10 октября 2025, 15:25
Автор:
avatar

Клименко Елена

Употребление кефира может оказать значительное положительное влияние на здоровье полости рта, в частности, помогает снижать риск развития кариеса и воспалительных процессов в деснах. Такой эффект связан с его способностью влиять на микрофлору полости рта, поддерживая баланс между полезными и вредными бактериями.

Зубы скажут "спасибо": назван самый полезный молочный продукт

Фото: из открытых источников

Как сообщает научное издание Dentistry Journal, результаты исследований свидетельствуют о том, что регулярное потребление кефира ассоциируется с уменьшением количества бактерий Streptococcus mutans — микроорганизмов, считающихся основными возбудителями кариеса. Кроме того, у добровольцев, включавших кефир в ежедневный рацион, наблюдалось снижение уровня зубного налета, а также улучшение состояния тканей пародонта, что может служить профилактикой пародонтита.

Основной механизм действия кефира объясняется его пробиотическими свойствами. Благодаря наличию полезных микроорганизмов – в частности лактобацилл и бифидобактерий – этот ферментированный напиток угнетает рост патогенных микробов, способствует выработке органических кислот и природных антимикробных веществ. Это помогает сохранять стабильность микробиому полости рта, уменьшая риск возникновения инфекций и разрушения зубной эмали.

Следует заметить, что кефир – это живой продукт, содержащий активные культуры, и хотя для большинства людей он безопасен и полезен, у лиц с ослабленной иммунной системой (например, после химиотерапии или с тяжелыми хроническими болезнями) употребление любых пробиотиков, включая кефир, должно происходить только после консультации с врачом.

Как уже писали "Комментарии", рыба является важной составляющей сбалансированного питания. Чтобы максимально получить полезные вещества и уменьшить нагрузку на организм, следует учитывать оптимальное время его употребления.



