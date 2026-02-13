Часник - це вбивця здоров'я: медики озвучили несподівану заяву

Лікарі звертають увагу, що попри популярність часнику як природного засобу для зміцнення імунітету, цей продукт має низку властивостей, які можуть завдати шкоди здоров’ю. За словами фахівців, існують протипоказання, за яких його вживання є потенційно небезпечним.

Хоча часник часто використовують для профілактики застуд і підтримки серцево-судинної системи, він містить активні речовини, що впливають на роботу внутрішніх органів. Зокрема, при порушеннях функції печінки та нирок надмірне споживання може ускладнювати перебіг хвороб.

Особливо обережними слід бути людям із захворюваннями шлунково-кишкового тракту. При гастриті, виразковій хворобі чи підвищеній кислотності продукт подразнює слизову оболонку та провокує запальні процеси. У разі діареї можливе посилення симптомів, а також виникнення печії та розладів травлення. Крім того, він стимулює апетит, що може сприяти набору ваги.

Через здатність знижувати артеріальний тиск часник не рекомендують людям із гіпотонією. Також можливе подразнення слизових оболонок, зокрема при захворюваннях очей. Небезпечним є вживання для людей з епілепсією, адже стимуляція нервової системи може спровокувати напад. Оскільки продукт сприяє розрідженню крові, його не радять вживати перед хірургічними втручаннями через ризик кровотечі.

