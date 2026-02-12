Експерти розкрили несподівану правду про прийом вітамінів: коли краще приймати

Приймання вітамінів та мінералів потребує продуманого підходу, адже їх ефективність значною мірою залежить від поєднання з їжею та взаємодії між компонентами. Попри те що наука не диктує суворого часу для прийому добавок, правильний вибір моменту допомагає покращити засвоєння нутрієнтів і зменшити ризик побічних ефектів. Основне правило — регулярність: пропускати дози не варто, а щоденний графік забезпечує стабільний рівень корисних речовин в організмі. Експерти також рекомендують враховувати, які саме добавки ви приймаєте, і дотримуватися оптимальних комбінацій.

Фото: з відкритих джерел

Для ранку і першої половини дня ідеально підходять компоненти, які дають енергію або потребують їжі для засвоєння. Так, жиророзчинний вітамін D слід приймати під час їжі, що містить жири, для кращого всмоктування. Він добре поєднується з кальцієм і вітаміном C. Вітаміни групи B і водорозчинний вітамін C організм не накопичує, тому їх варто розподіляти протягом дня. Наприклад, B6 може викликати яскраві сни, тому краще вживати його вдень. Залізо рекомендують приймати натщесерце, додаючи до нього вітамін C або фолієву кислоту для максимальної ефективності.

Вечірній час підходить для магнію, який сприяє розслабленню та покращенню сну. Натомість вітаміни групи B та D ввечері можуть стимулювати організм і заважати засинанню.

Особливої уваги потребують пренатальні комплекси. Фолієву кислоту жінкам, що планують вагітність, радять приймати щодня. Вітаміни з залізом або кальцієм краще вживати під час їжі, щоб уникнути нудоти. Вітамін A у великих дозах може бути небезпечним для плода, тому дотримуйтесь рекомендованих норм.

Є й небезпечні комбінації: одночасний прийом заліза, кальцію, магнію чи цинку знижує їхню засвоюваність. Також не варто вживати мінерали без їжі, щоб уникнути проблем зі шлунком. Перед початком курсу рекомендується пройти аналізи і проконсультуватися з лікарем. Самолікування та передозування можуть призвести до негативних наслідків, тому відповідальний підхід — запорука користі для здоров’я.

Як вже писали "Коментарі", всі ми добре знаємо це відчуття: замерзли до кісток, повертаєшся додому, і перше, що робиш – ставиш чайник. Зазвичай рука тягнеться до чаю чи кави, але варто задуматися: чому багато східних культур постійно носять з собою термос з простою гарячою водою?