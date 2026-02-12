Эксперты раскрыли неожиданную правду о приеме витаминов: когда лучше принимать

Прием витаминов и минералов требует продуманного подхода, ведь их эффективность в значительной степени зависит от сочетания с пищей и взаимодействия между компонентами. Несмотря на то, что наука не диктует строгое время для приема добавок, правильный выбор момента помогает улучшить усвоение нутриентов и уменьшить риск побочных эффектов. Основное правило – регулярность: пропускать дозы не стоит, а ежедневный график обеспечивает стабильный уровень полезных веществ в организме. Эксперты также рекомендуют учитывать, какие именно добавки вы принимаете, и придерживаться оптимальных комбинаций.

Фото: из открытых источников

Для утра и первой половины дня идеально подходят компоненты, которые дают энергию или нуждаются в пище для усвоения. Так, жирорастворимый витамин D следует принимать во время еды, содержащей жиры, для лучшего всасывания. Он хорошо сочетается с кальцием и витамином C. Витамины группы B и водорастворимый витамин C организм не скапливает, поэтому их следует распределять в течение дня. К примеру, B6 может вызвать яркие сны, поэтому лучше употреблять его днем. Железо рекомендуют принимать натощак, добавляя в него витамин C или фолиевую кислоту для максимальной эффективности.

Вечернее время подходит для магния, способствующего расслаблению и улучшению сна. Вместо этого витамины группы B и D вечером могут стимулировать организм и мешать засыпанию.

Особое внимание нуждаются в пренатальных комплексах. Фолиевую кислоту женщинам, планирующим беременность, советуют принимать каждый день. Витамины с железом или кальцием лучше употреблять во время еды во избежание тошноты. Витамин A в больших дозах может представлять опасность для плода, поэтому соблюдайте рекомендуемые нормы.

Есть и опасные комбинации: одновременный прием железа, кальция, магния или цинка снижает их усвояемость. Также не стоит употреблять минералы без еды во избежание проблем с желудком. Перед началом курса рекомендуется пройти анализы и проконсультироваться с лечащим врачом. Самолечение и передозировка могут привести к негативным последствиям, поэтому ответственный подход – залог пользы для здоровья.

