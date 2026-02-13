Чеснок – это убийца здоровья: медики озвучили неожиданное заявление

Врачи обращают внимание, что, несмотря на популярность чеснока как природного средства для укрепления иммунитета, этот продукт обладает рядом свойств, которые могут нанести вред здоровью. По словам специалистов, существуют противопоказания, при которых его употребление потенциально опасно.

Фото: из открытых источников

Хотя чеснок часто используют для профилактики простуд и поддержания сердечно-сосудистой системы, он содержит активные вещества, влияющие на работу внутренних органов. В частности, при нарушениях функции печени и почек избыточное потребление может осложнять течение болезней.

Особенно осторожными следует быть людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. При гастрите, язве или повышенной кислотности продукт раздражает слизистую оболочку и провоцирует воспалительные процессы. При диарее возможно усиление симптомов, а также возникновение изжоги и расстройств пищеварения. Кроме того, он стимулирует аппетит, что может способствовать набору веса.

Из-за способности снижать артериальное давление чеснок не рекомендуют людям с гипотонией. Также возможно раздражение слизистых, в частности при заболеваниях глаз. Опасно употребление для людей с эпилепсией, ведь стимуляция нервной системы может спровоцировать приступ. Поскольку продукт способствует разжижению крови, его не советуют употреблять перед хирургическими вмешательствами из-за риска кровотечения.

