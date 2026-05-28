Цей простий тест “передбачає” ризик передчасної смерті: пройти його може кожен

Простий 30-секундний тест може передбачити ризик “передчасної” смерті. Згідно з новим дослідженням, здатність людини вставати з положення сидячи є хорошим показником здоров’я у старшому віці.

У контексті цього дослідження це стосується того, скільки разів людина здатна вставати та опускатися зі стільця за 30 секунд, пише видання Express.

“Дослідники виявили, що ті, хто мав низьку “силу вставати з положення сидячи”, мали більшу ймовірність померти від будь-якої причини протягом періоду спостереження порівняно з тими, хто мав нормальний рівень. Крім того, жінки з низькими балами мали приблизно вдвічі більший ризик померти, тоді як чоловіки мали приблизно на 57% підвищений ризик”, — пише видання.

Щоб провести цей тест:

Сядьте на підлогу з положення стоячи, не використовуючи руки, передпліччя чи коліна для уповільнення опускання.

Потім встаньте знову, не використовуючи руки, передпліччя чи коліна, якщо це можливо.

Якщо вам важко, схрещування ніг під час опускання та підйому може допомогти, а вільне тримання рук у сторони допомагає підтримувати рівновагу.

Як підвищити силу організму

Лікарі рекомендують вправи на силу та гнучкість, які допоможуть збільшити м’язову силу, підтримувати щільність кісток, покращити рівновагу та зменшити біль у суглобах. Радять виконувати ці вправи принаймні двічі на тиждень:

Підняття важких предметів

Робота з еспандерами опору

Важкі садівничі роботи, такі як копання та розкопування

Підйом по сходах

Пішохідний туризм

Велоспорт

Танець

Віджимання, присідання та гантелі

Йога.

Організація охорони здоров'я також рекомендує 150 хвилин кардіотренувань на тиждень.

