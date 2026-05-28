logo_ukra

BTC/USD

73408

ETH/USD

1989.02

USD/UAH

44.27

EUR/UAH

51.44

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Здоров'я народна медицина Цей простий тест “передбачає” ризик передчасної смерті: пройти його може кожен
commentss НОВИНИ Всі новини

Цей простий тест “передбачає” ризик передчасної смерті: пройти його може кожен

Як перевірити себе - чи є ризик передчасної смерті

28 травня 2026, 16:24
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Простий 30-секундний тест може передбачити ризик “передчасної” смерті. Згідно з новим дослідженням, здатність людини вставати з положення сидячи є хорошим показником здоров’я у старшому віці. 

Цей простий тест “передбачає” ризик передчасної смерті: пройти його може кожен

Чоловік. Ілюстративне фото

У контексті цього дослідження це стосується того, скільки разів людина здатна вставати та опускатися зі стільця за 30 секунд, пише видання Express. 

“Дослідники виявили, що ті, хто мав низьку “силу вставати з положення сидячи”, мали більшу ймовірність померти від будь-якої причини протягом періоду спостереження порівняно з тими, хто мав нормальний рівень. Крім того, жінки з низькими балами мали приблизно вдвічі більший ризик померти, тоді як чоловіки мали приблизно на 57% підвищений ризик”, — пише видання. 

Щоб провести цей тест:

  • Сядьте на підлогу з положення стоячи, не використовуючи руки, передпліччя чи коліна для уповільнення опускання.

  • Потім встаньте знову, не використовуючи руки, передпліччя чи коліна, якщо це можливо.

  • Якщо вам важко, схрещування ніг під час опускання та підйому може допомогти, а вільне тримання рук у сторони допомагає підтримувати рівновагу.

Як підвищити силу організму

Лікарі рекомендують вправи на силу та гнучкість, які допоможуть збільшити м’язову силу, підтримувати щільність кісток, покращити рівновагу та зменшити біль у суглобах. Радять виконувати ці вправи принаймні двічі на тиждень:

  • Підняття важких предметів

  • Робота з еспандерами опору

  • Важкі садівничі роботи, такі як копання та розкопування

  • Підйом по сходах

  • Пішохідний туризм

  • Велоспорт

  • Танець

  • Віджимання, присідання та гантелі

  • Йога.

Організація охорони здоров'я також рекомендує 150 хвилин кардіотренувань на тиждень.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про найкритичніший вік для чоловіків. 




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.express.co.uk/life-style/health/2205020/30-second-chair-test
Теги:

Новини

Всі новини