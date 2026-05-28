Этот простой тест "предсказывает" риск преждевременной смерти: пройти его может каждый

Простой 30-секундный тест может предупредить о риске "преждевременной" смерти. Согласно новому исследованию, способность человека вставать из положения сидя является хорошим показателем здоровья в старшем возрасте.

В контексте исследования это касается того, сколько раз человек способен вставать и опускаться со стула за 30 секунд, пишет издание Express.

"Исследователи обнаружили, что те, кто имел низкую "силу вставать из положения сидя", имели большую вероятность умереть от любой причины в течение периода наблюдения по сравнению с теми, кто имел нормальный уровень. Кроме того, женщины с низкими баллами имели примерно вдвое больший риск умереть, в то время как мужчины имели примерно на 57% повышенный риск”, — пишет издание.

Чтобы провести этот тест:

Сядьте на пол из положения стоя, не используя руки, предплечья или колени для замедления опускания.

Затем встаньте снова, не используя руки, предплечья или колени, если это возможно.

Если вам тяжело, скрещивание ног при опускании и подъеме может помочь, а свободное держание рук в стороны помогает поддерживать равновесие.

Как повысить силу организма

Врачи рекомендуют упражнения на силу и гибкость, которые помогут увеличить мышечную силу, поддерживать плотность костей, улучшить равновесие и уменьшить боль в суставах. Советуют выполнять эти упражнения по крайней мере дважды в неделю:

Поднятие тяжелых предметов

Работа с эспандерами сопротивления

Трудные садоводческие работы, такие как копание и раскапывание

Подъем по лестнице

Пешеходный туризм

Велоспорт

Отжим, приседания и гантели

Йога.

Организация здравоохранения также рекомендует 150 минут кардиотренировок в неделю.

