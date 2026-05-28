Главная Новости Здоровье народная медицина Этот простой тест "предсказывает" риск преждевременной смерти: пройти его может каждый
commentss НОВОСТИ Все новости

Этот простой тест "предсказывает" риск преждевременной смерти: пройти его может каждый

Как проверить себя – есть ли риск преждевременной смерти

28 мая 2026, 16:24
Кречмаровская Наталия

Простой 30-секундный тест может предупредить о риске "преждевременной" смерти. Согласно новому исследованию, способность человека вставать из положения сидя является хорошим показателем здоровья в старшем возрасте.

В контексте исследования это касается того, сколько раз человек способен вставать и опускаться со стула за 30 секунд, пишет издание Express.

"Исследователи обнаружили, что те, кто имел низкую "силу вставать из положения сидя", имели большую вероятность умереть от любой причины в течение периода наблюдения по сравнению с теми, кто имел нормальный уровень. Кроме того, женщины с низкими баллами имели примерно вдвое больший риск умереть, в то время как мужчины имели примерно на 57% повышенный риск”, — пишет издание.

Чтобы провести этот тест:

  • Сядьте на пол из положения стоя, не используя руки, предплечья или колени для замедления опускания.

  • Затем встаньте снова, не используя руки, предплечья или колени, если это возможно.

  • Если вам тяжело, скрещивание ног при опускании и подъеме может помочь, а свободное держание рук в стороны помогает поддерживать равновесие.

Как повысить силу организма

Врачи рекомендуют упражнения на силу и гибкость, которые помогут увеличить мышечную силу, поддерживать плотность костей, улучшить равновесие и уменьшить боль в суставах. Советуют выполнять эти упражнения по крайней мере дважды в неделю:

  • Поднятие тяжелых предметов

  • Работа с эспандерами сопротивления

  • Трудные садоводческие работы, такие как копание и раскапывание

  • Подъем по лестнице

  • Пешеходный туризм

  • Велоспорт

  • Дешеветь

  • Отжим, приседания и гантели

  • Йога.

Организация здравоохранения также рекомендует 150 минут кардиотренировок в неделю.

Источник: https://www.express.co.uk/life-style/health/2205020/30-second-chair-test
