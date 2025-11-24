Цей простий напій щодня сприяє покращенню роботи серця: важлива порада кардіологів

Розуміння того, які саме продукти й напої підтримують здоров’я серця, є не просто корисною звичкою — це важлива складова профілактики хвороб серцево-судинної системи

Навіть якщо ви добре орієнтуєтеся в принципах харчування для серця, існує один напій, про користь якого багато хто забуває, пише Parade. Видання підкреслює, що його настільки позитивно оцінюють лікарі, що кардіологи радять вживати його щодня.

Йдеться про зелений чай — напій, який вважається одним із найкращих для підтримки роботи серця. Кардіологи називають кілька причин, чому він є настільки корисним.

Кардіолог Леонард Піанко пояснює, що значна частина корисних властивостей зеленого чаю пов’язана з високим вмістом антиоксидантів.

За його словами, ці речовини допомагають захищати клітини від пошкоджень, спричинених вільними радикалами. Це особливо важливо, оскільки надлишок вільних радикалів провокує запальні процеси, які часто стають передумовою розвитку серцево-судинних захворювань.

Кардіолог Кішан Паріх додає, що регулярне вживання зеленого чаю може сприяти зниженню артеріального тиску у людей з гіпертонією. Антиоксиданти допомагають розслабляти стінки судин, покращувати кровотік та знижувати тиск.

За словами Піанко, зелений чай також позитивно впливає на швидкість обміну речовин. Прискорений метаболізм може сприяти зниженню ваги, а підтримка здорової маси тіла — один із ключових факторів профілактики серцевих хвороб.

Користь зеленого чаю не обмежується лише впливом на серце. Наукові дослідження свідчать, що він позитивно позначається на роботі мозку — покращує пам’ять, когнітивні функції та сприяє кращому настрою. Є дані, що зелений чай зменшує тривожність, допомагає краще концентруватися та активізує робочу пам’ять.

Крім того, цей напій виявляється корисним і для здоров’я кісток. Дослідження демонструють, що антиоксиданти зеленого чаю здатні захищати кісткову тканину від ушкоджень та знижувати ризик її втрати.

