Этот простой напиток ежедневно способствует улучшению работы сердца: важный совет кардиологов

Понимание того, какие именно продукты и напитки поддерживают здоровье сердца, не просто полезная привычка — это важная составляющая профилактики болезней сердечно-сосудистой системы.

Фото: из открытых источников

Даже если вы хорошо ориентируетесь в принципах питания для сердца, существует один напиток, о пользе которого многие забывают, пишет Parade. Издание подчеркивает, что его настолько положительно оценивают врачи, что кардиологи советуют употреблять его каждый день.

Речь идет о зеленом чае – напитке, который считается одним из лучших для поддержки работы сердца. Кардиологи называют несколько причин, почему он настолько полезен.

Кардиолог Леонард Пианко объясняет, что значительная часть полезных свойств зеленого чая связана с высоким содержанием антиоксидантов.

По его словам, эти вещества помогают защищать клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами. Это особенно важно, поскольку избыток свободных радикалов провоцирует воспалительные процессы, часто становящиеся предпосылкой развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Кардиолог Кишан Парих добавляет, что регулярное употребление зеленого чая может способствовать снижению АД у людей с гипертонией. Антиоксиданты помогают расслаблять стенки сосудов, улучшать кровоток и снижать давление.

По словам Пианко, зеленый чай также оказывает положительное влияние на скорость обмена веществ. Учащенный метаболизм может способствовать снижению веса, а поддержание здоровой массы тела – один из ключевых факторов профилактики сердечных болезней.

Польза зеленого чая не ограничивается влиянием на сердце. Научные исследования свидетельствуют, что он положительно сказывается на работе мозга – улучшает память, когнитивные функции и способствует лучшему настроению. Есть данные, что зеленый чай уменьшает тревожность, помогает лучше концентрироваться и активизирует рабочую память.

Кроме того, этот напиток оказывается полезным и для здоровья костей. Исследования показывают, что антиоксиданты зеленого чая способны защищать костную ткань от повреждений и снижать риск ее потери.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что мясо до сих пор остается основным продуктом в питании большинства людей. Однако, как отмечает издание Parade, кардиологи предупреждают: определенные виды могут иметь негативные последствия для общего состояния здоровья и, в частности, для сердца.