Це м'ясо завдасть непоправної шкоди вашому серцю: експерти залишена сполох

М’ясо й досі залишається основним продуктом у харчуванні більшості людей. Проте, як зазначає видання Parade, кардіологи попереджають: певні його види можуть мати негативні наслідки для загального стану здоров’я та, зокрема, для серця.

Фото: з відкритих джерел

Як м’ясо впливає на організм

Попри те, що м’ясо забезпечує організм важливими поживними речовинами — білком та залізом, особливо для людей з анемією, — результати дослідження 2021 року свідчать: його вживання може підвищувати ризик розвитку низки серйозних недуг, включаючи серцеві захворювання, діабет і навіть пневмонію.

Кардіологиня Джойс Оень-Сяо підкреслює, що найбільш сприятливою для серця є рослинна дієта, адже вона допомагає знижувати рівень холестерину та стабілізувати артеріальний тиск.

"Рослинні продукти містять багато клітковини та майже не містять жиру, що сприяє зменшенню рівня холестерину. Більше овочів, фруктів, цільнозернових, бобових і горіхів у раціоні — менший ризик серцево-судинної смертності", — пояснює вона.

Яке м’ясо найшкідливіше для серця

За словами Оень-Сяо, є два основні види м’яса, які найгірше впливають на роботу серця. Перший серед них — червоне м’ясо, особливо його жирні частини.

"Червоне м’ясо містить багато насичених жирів, що підвищують рівень ЛПНЩ — так званого “поганого” холестерину", — зазначає лікарка.

Надлишок цих жирів сприяє накопиченню відкладень у судинах, що може перекривати кровотік. Закупорка коронарних артерій здатна спровокувати інфаркт, а блокування судин мозку — інсульт.

