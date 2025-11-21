Это мясо нанесет непоправимый вред вашему сердцу: эксперты оставлена тревога

Мясо до сих пор остается основным продуктом в питании большинства людей. Однако, как отмечает издание Parade, кардиологи предупреждают: определенные виды могут иметь негативные последствия для общего состояния здоровья и, в частности, для сердца.

Фото: из открытых источников

Как мясо влияет на организм

Несмотря на то, что мясо обеспечивает организм важными питательными веществами – белком и железом, особенно для людей с анемией, – результаты исследования 2021 года свидетельствуют: его употребление может повышать риск развития ряда серьезных недугов, включая сердечные заболевания, диабет и даже пневмонию.

Кардиологиня Джойс Оэнь-Сяо подчеркивает, что наиболее благоприятной для сердца растительная диета, ведь она помогает снижать уровень холестерина и стабилизировать артериальное давление.

"Растительные продукты содержат много клетчатки и почти не содержат жира, что способствует уменьшению уровня холестерина. Больше овощей, фруктов, цельнозерновых, бобовых и орехов в рационе — меньший риск сердечно-сосудистой смертности", — объясняет она.

Какое мясо самое вредное для сердца

По словам Оэнь-Сяо, есть два основных вида мяса, которые хуже всего влияют на работу сердца. Первый среди них – красное мясо, особенно его жирные части.

"Красное мясо содержит много насыщенных жиров, повышающих уровень ЛПНП — так называемого "плохого" холестерина", — отмечает врач.

Избыток этих жиров способствует накоплению отложений в сосудах, что может перекрывать кровоток. Закупорка коронарных артерий способна спровоцировать инфаркт, а блокировка сосудов мозга – инсульт.

Как уже писали "Комментарии", привычка регулярно пить воду кажется настолько обыденной, что многие недооценивают ее реальное влияние на организм. Однако достаточная гидратация помогает телу поддерживать стабильную работу, регулировать внутренние процессы и предотвращать различные нарушения самочувствия.