Цей овоч радикально змінить організм при щоденному вживання: названо 8 несподіваних переваг

Цибуля — це не лише ароматна основа для страв, а й справжнє джерело корисних речовин. У її складі містяться антиоксиданти та цінні рослинні сполуки, які допомагають організму протистояти запальним процесам і зміцнюють природний імунітет. За даними verywell health, цей овоч має вісім важливих переваг для здоров’я людини.

1. Природний знищувач бактерій

Цибуля здатна пригнічувати ріст одразу кількох небезпечних бактерій, серед яких E. coli, S. aureus та Bacillus cereus. Важливу роль тут відіграє кверцетин — флавоноїд, що демонструє потужний антибактеріальний ефект.

2. Проти запалення

Завдяки високому вмісту флавоноїдів, особливо кверцетину, цибуля допомагає боротися з вільними радикалами. Дослідження доводять, що підвищення його споживання може мати позитивний вплив на імунну систему.

3. Сильні антиоксидантні властивості

У цьому овочі присутні глутатіон, флаваноїди, сполуки селену та вітаміни С і Е — саме вони забезпечують антиоксидантний захист, подібний до інших представників роду Allium.

4. Стабілізація рівня цукру

Екстракт цибулини здатний знижувати рівень глюкози в крові. Поєднання з метформіном у дослідженнях давало зменшення цукру натще до 50 %, що робить цибулю доступним допоміжним засобом у контролі глікемії.

5. Підтримка кісток

Пептид GPCS допомагає сповільнювати втрату кісткової маси й потенційно знижує ризик переломів.

6. Покращення травлення

Завдяки інуліну — пребіотику, що стимулює ріст "корисних" кишкових бактерій — цибуля позитивно впливає на стан шлунково-кишкового тракту.

7. Низька калорійність і висока цінність

Половина склянки подрібненої сирої цибулі містить близько 30 ккал та набір важливих мікроелементів: калій, залізо, кальцій, цинк, селен, фолієву кислоту, а також вітаміни C і B6.

8. Допомога у контролі ваги

Регулярне включення цибулі до раціону може сприяти зменшенню маси тіла, зниженню рівня жиру й тригліцеридів, що особливо важливо при запальних реакціях, пов’язаних із надмірним споживанням жирів.

Фахівці радять вживати цибулю як сирою, так і термічно обробленою. Хоча після приготування зменшується кількість тіосульфінатів, подрібнення овочу перед тепловою обробкою дозволяє зберегти більшість його корисних властивостей.

