Этот овощ радикально изменит организм при ежедневном употреблении: названо 8 неожиданных преимуществ

Лук – это не только ароматное основание для блюд, но и настоящий источник полезных веществ. В ее составе содержатся антиоксиданты и ценные растительные соединения, которые помогают организму противостоять воспалительным процессам и укрепляют естественный иммунитет. По данным verywell health, этот овощ имеет восемь важных преимуществ для здоровья человека.

1. Естественный уничтожитель бактерий

Лук способен ингибировать рост сразу нескольких опасных бактерий, среди которых E. coli, S. aureus и Bacillus cereus. Важную роль здесь играет кверцетин – флавоноид, демонстрирующий мощный антибактериальный эффект.

2. Против воспаления

Благодаря высокому содержанию флавоноидов, особенно кверцетина, лук помогает бороться со свободными радикалами. Исследования доказывают, что повышение его потребления может оказать положительное влияние на иммунную систему.

3. Сильные антиоксидантные свойства

В этом овоще присутствуют глутатион, флаваноиды, соединения селена и витамины С и Е — именно они обеспечивают антиоксидантную защиту, подобную другим представителям рода Allium.

4. Стабилизация уровня сахара

Экстракт луковицы способен снижать уровень глюкозы в крови. Сочетание с метформином в исследованиях давало уменьшение сахара натощак до 50%, что делает лук доступным вспомогательным средством в контроле гликемии.

5. Поддержка костей

Пептид GPCS помогает замедлять потерю костной массы и снижает риск переломов.

6. Улучшение пищеварения

Благодаря инулину – пребиотику, стимулирующему рост "полезных" кишечных бактерий – лук положительно влияет на состояние желудочно-кишечного тракта.

7. Низкая калорийность и высокая ценность

Половина стакана измельченного сырого лука содержит около 30 ккал и набор важных микроэлементов: калий, железо, кальций, цинк, селен, фолиевую кислоту, а также витамины C и B6.

8. Помощь в контроле веса

Регулярное включение лука в рацион может способствовать уменьшению массы тела, снижению уровня жира и триглицеридов, что особенно важно при воспалительных реакциях, связанных с чрезмерным потреблением жиров.

Специалисты советуют употреблять лук как сырым, так и термически обработанным. Хотя после приготовления уменьшается количество тиосульфинатов, измельчение овощей перед тепловой обработкой позволяет сберечь большинство его полезных свойств.

