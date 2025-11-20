Небезпека для кишківника зовсім поруч: експерти здивуваали відкриттям

Сир є одним із найпопулярніших продуктів і присутній у раціоні більшості людей. Однак деякі дієтологи застерігають, що його споживають надто багато, особливо враховуючи потенційні ризики, пов’язані з високим вмістом жирів і солі.

Фото: з відкритих джерел

Як впливає сир на здоров’я

За словами гастроентерологині Екти Гупти, деякі види сиру здатні підвищувати ризик серцево-судинних проблем через надлишок солі та жирів. Це може підвищувати артеріальний тиск і рівень "поганого" холестерину. Вона додає, що регулярне споживання плавлених сирів може сприяти набору ваги, розвитку інсулінорезистентності та порушенню обміну речовин. Крім того, надмірне споживання солі створює додаткове навантаження на нирки та може провокувати запальні процеси в організмі.

Водночас Гупта підкреслює, що навіть плавлені сири мають поживну цінність — вони містять білок, кальцій і деякі вітаміни. Проте ключовим правилом залишається помірність.

Найшкідливіші сири для кишківника

Гупта виділяє сири з високим ступенем переробки, низьким вмістом корисних бактерій і високою кількістю солі — серед них масові сирні суміші, ароматизовані скибочки та дешеві сири для піци.

Гастроентеролог Риту Нахар повністю погоджується з цим.

"Плавлені сири — один із найгірших варіантів для кишківника. Вони містять багато насичених жирів, натрію та емульгаторів, що можуть порушувати мікробіом, спричиняти запалення, здуття живота та проблеми з обміном речовин при регулярному вживанні", — пояснює вона.

За її словами, такі сири містять мінімум живих мікробних культур, і при частому споживанні можуть погіршувати травлення, підвищувати ризик дисбактеріозу та негативно впливати на серцево-судинне здоров’я.

Гупта радить обирати натуральні витримані сири — чеддер, гауду, швейцарський — або ферментовані варіанти, наприклад кефірний сир, оскільки вони містять корисні бактерії. Важливо їсти їх у помірних кількостях і поєднувати з продуктами, багатими на клітковину: овочами, фруктами, бобовими або цільнозерновими продуктами, щоб підтримувати здорову мікрофлору кишківника.

