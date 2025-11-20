Опасность для кишечника совсем рядом: эксперты удивили открытием

Сыр является одним из самых популярных продуктов и присутствует в рационе большинства людей. Однако некоторые диетологи предостерегают, что его потребляют слишком много, особенно учитывая потенциальные риски, связанные с высоким содержанием жиров и соли.

Как влияет сыр на здоровье

По словам гастроэнтерологини Экты Гупты, некоторые виды сыра способны повышать риск сердечно-сосудистых проблем из-за избытка соли и жиров. Это может повышать АД и уровень "плохого" холестерина. Она добавляет, что регулярное потребление плавленых сыров может способствовать набору веса, развитию инсулинорезистентности и нарушению обмена веществ. Кроме того, чрезмерное потребление соли создает дополнительную нагрузку на почки и может провоцировать воспалительные процессы в организме.

В то же время, Гупта подчеркивает, что даже плавленые сыры имеют питательную ценность — они содержат белок, кальций и некоторые витамины. Однако ключевым правилом остается умеренность.

Самые вредные сыры для кишечника

Гупта выделяет сыры с высокой степенью переработки, низким содержанием полезных бактерий и высоким количеством соли – среди них массовые сырные смеси, ароматизированные ломтики и дешевые сыры для пиццы.

Гастроэнтеролог Риту Нахар полностью согласен с этим.

"Плавленые сыры — один из худших вариантов для кишечника. Они содержат много насыщенных жиров, натрия и эмульгаторов, которые могут нарушать микробиом, вызывать воспаление, вздутие живота и проблемы с обменом веществ при регулярном употреблении", — объясняет она.

По ее словам, такие сыры содержат минимум живых микробных культур, и при частом потреблении могут ухудшать пищеварение, повышать риск дисбактериоза и оказывать негативное влияние на сердечно-сосудистое здоровье.

Гупта советует выбирать натуральные выдержанные сыры – чеддер, гауду, швейцарский – или ферментированные варианты, например кефирный сыр, поскольку они содержат полезные бактерии. Важно есть их в умеренных количествах и сочетать с продуктами, богатыми клетчаткой: овощами, фруктами, бобовыми или цельнозерновыми продуктами, чтобы поддерживать здоровую микрофлору кишечника.

