Опасность для кишечника совсем рядом: эксперты удивили открытием
Опасность для кишечника совсем рядом: эксперты удивили открытием

Эксперты подчеркнули, что любой сыр следует употреблять умеренно.

20 ноября 2025, 14:35
Автор:
Клименко Елена

Сыр является одним из самых популярных продуктов и присутствует в рационе большинства людей. Однако некоторые диетологи предостерегают, что его потребляют слишком много, особенно учитывая потенциальные риски, связанные с высоким содержанием жиров и соли.

Опасность для кишечника совсем рядом: эксперты удивили открытием

Как влияет сыр на здоровье

По словам гастроэнтерологини Экты Гупты, некоторые виды сыра способны повышать риск сердечно-сосудистых проблем из-за избытка соли и жиров. Это может повышать АД и уровень "плохого" холестерина. Она добавляет, что регулярное потребление плавленых сыров может способствовать набору веса, развитию инсулинорезистентности и нарушению обмена веществ. Кроме того, чрезмерное потребление соли создает дополнительную нагрузку на почки и может провоцировать воспалительные процессы в организме.

В то же время, Гупта подчеркивает, что даже плавленые сыры имеют питательную ценность — они содержат белок, кальций и некоторые витамины. Однако ключевым правилом остается умеренность.

Самые вредные сыры для кишечника

Гупта выделяет сыры с высокой степенью переработки, низким содержанием полезных бактерий и высоким количеством соли – среди них массовые сырные смеси, ароматизированные ломтики и дешевые сыры для пиццы.

Гастроэнтеролог Риту Нахар полностью согласен с этим.

"Плавленые сыры — один из худших вариантов для кишечника. Они содержат много насыщенных жиров, натрия и эмульгаторов, которые могут нарушать микробиом, вызывать воспаление, вздутие живота и проблемы с обменом веществ при регулярном употреблении", — объясняет она.

По ее словам, такие сыры содержат минимум живых микробных культур, и при частом потреблении могут ухудшать пищеварение, повышать риск дисбактериоза и оказывать негативное влияние на сердечно-сосудистое здоровье.

Гупта советует выбирать натуральные выдержанные сыры – чеддер, гауду, швейцарский – или ферментированные варианты, например кефирный сыр, поскольку они содержат полезные бактерии. Важно есть их в умеренных количествах и сочетать с продуктами, богатыми клетчаткой: овощами, фруктами, бобовыми или цельнозерновыми продуктами, чтобы поддерживать здоровую микрофлору кишечника.

Как уже писали "Комментарии", привычка регулярно пить воду кажется настолько обыденной, что многие недооценивают ее реальное влияние на организм. Однако достаточная гидратация помогает телу поддерживать стабильную работу, регулировать внутренние процессы и предотвращать различные нарушения самочувствия.



