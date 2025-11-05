Цей чай миттєво зменшить запалення та заспокоїть біль у горлі: достатньо трьох інгредієнтів

Сезонні застуди проявляються серед іншого запаленням та болем в горлі. Полегшити ці симптоми можна за допомогою чаю, для якого потрібні три інгредієнти.

Біль у горлі. Ілюстративне фото

Лікарі радять пити імбирний чай — для його приготування потрібно три інгредієнти — імбир, лимон, мед — та 20 хвилин. Імбирний чай має безліч переваг, починаючи від полегшення болю та нудоти, запалення і навіть ранкової нудоти, пише видання Mirror.

Для чаю потрібно помити, почистити та тонко нарізати імбир, висипати в каструлю з окропом на 10-20 хвилин. Далі потрібно нарізати лимон та приготувати мед. Відвар з імбиром процідити, додати вичавлений сік лимону, скибочки лимон та мед до смаку.

Експерти пояснюють, що імбир має численні переваги для здоров’я завдяки протизапальним, протинудотним та іншим властивостям. Він може сприяти травленню, зменшувати нудоту, лікувати артрит, полегшувати менструальні симптоми тощо.

“За даними клініки Клівленда, імбир може підтримувати імунну систему завдяки багатому вмісту антиоксидантів, а також має протизапальні, антибіотичні, противірусні та антибактеріальні властивості. Лимони містять велику кількість вітаміну С, розчинної клітковини та рослинних сполук. Лимони не тільки дуже корисні для здоров'я, але й мають виразний, приємний смак і запах, що робить їх чудовим доповненням до їжі та напоїв”, — пише видання.

Мед також має безліч корисних властивостей для здоров'я — він багатий на поживні речовини та антиоксиданти, а також має антибактеріальні властивості.

“Мінімально оброблений мед містить багато важливих біологічно активних рослинних сполук та антиоксидантів, таких як флавоноїди та фенольні кислоти. Темніші сорти, як правило, містять більше антиоксидантів, ніж світліші”, — йдеться у повідомленні.

