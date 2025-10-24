Простий домашній рецепт допоможе швидко позбутися тривалого кашлю

У сезон застуди та грипу варто знати та застосовувати народні рецепти для запобігання захворюванням та лікування.

Кашель. Ілюстративне фото

Приміром надокучливий та тривалий кашель можна вилікувати за допомогою простого продукту, який є на кожній кухні. Натуральним рецептом поділилася 36-річна лаборантка з Мічигану, США Аморіна Макналлі. Вона розповіла, що кашель тривав понад 2 місяці та всі поради лікарів не допомагали, пише видання Mirror. Тож вона спробувала натуральний рецепт амішів (консервативна релігійна спільнота, яка дотримується простого, сільського способу життя, відмовляючись від багатьох сучасних технологій, таких як електрика, автомобілі та інтернет).

“Засіб, який викликав її інтерес, полягав у тому, щоб прикласти сиру цибулю до грудей, накривши її гарячим поліетиленовим пакетом. Відомий як цибулевий компрес, цей метод, як було показано, природним чином полегшує впертий кашель та закладеність у грудях”, — пише видання.

За словами доктора Грін Мам, цибулевий компрес допомагає завдяки кільком механізмам, оскільки цибуля “заспокоює надмірний кашель, розслаблюючи гладкі м’язи трахеї”, “очищає закладеність у грудях, розріджуючи та послаблюючи слиз, що сприяє кращому відхаркуванню”, та “містить органосульфатні сполуки, що мають потужні антимікробні властивості, що допомагають боротися з інфекціями грудної клітки”.

Однак лікарі попереджають, що не варто використовувати виключно цей домашній засіб, адже він навряд чи буде довгостроковим рішенням. Якщо кашель постійний, потрібно обов'язково звернутися до лікаря та пройти обстеження. Адже тривалий кашель може сигналізувати про серйозніші захворювання.

