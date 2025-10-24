Простой домашний рецепт поможет быстро избавиться от длительного кашля

В сезон простуды и гриппа следует знать и применять народные рецепты для предотвращения заболеваний и лечения.

Кашель. Иллюстративное фото

Например, надоедливый и длительный кашель можно вылечить с помощью простого продукта, который есть на каждой кухне. Натуральным рецептом поделилась 36-летняя лаборантка из Мичигана, США Аморина Макналли. Она рассказала, что кашель длился более двух месяцев и все советы врачей не помогали, пишет издание Mirror. Поэтому она попробовала натуральный рецепт амишей (консервативное религиозное сообщество, которое придерживается простого, сельского образа жизни, отказываясь от многих современных технологий, таких как электричество, автомобили и интернет).

"Средство, вызвавшее его интерес, заключалось в том, чтобы приложить сырой лук к груди, накрыв его горячим полиэтиленовым пакетом. Известный как луковый компресс, этот метод, как было показано, естественным образом облегчает упрямый кашель и заложенность в груди", — пишет издание.

По словам доктора Грин Мам, луковой компресс помогает благодаря нескольким механизмам, поскольку лук "успокаивает чрезмерный кашель, расслабляя гладкие мышцы трахеи", "очищает заложенность в груди, разжижая и ослабляя слизь, что способствует лучшему отхаркиванию", и "содержит органосульфатные соединения, которые имеют мощные анти клетки”.

Однако врачи предупреждают, что не следует использовать исключительно это домашнее средство, ведь оно вряд ли будет долгосрочным решением. Если кашель постоянный, нужно обязательно обратиться к врачу и пройти обследование. Ведь продолжительный кашель может сигнализировать о более серьезных заболеваниях.

