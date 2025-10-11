logo_ukra

Симптоми застуди та кашель зникнуть за лічені хвилини: лікарі назвали дієвий препарат
commentss НОВИНИ Всі новини

Симптоми застуди та кашель зникнуть за лічені хвилини: лікарі назвали дієвий препарат

Лікарі назвали препарат, від якого симптоми застуди та кашель зникнуть за лічені хвилини

11 жовтня 2025, 00:48
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

При зміні погоди звичною справою є сезонні застуди. Нежить, кашель, печіння в очах — стандартні симптоми, які вказують на захворювання. І хоча рекомендацію лікарів стандартні, є одна порада, яка допоможе полегшити симптоми застуди за лічені хвилини. 

Застуда. Ілюстративне фото

Сімейна лікарка Національної служби охорони здоров’я (Британія) Ширін зазначила, що вживання поширених препаратів зменшить тривалість та тяжкість будь-якої застуди, пише видання Mirror. 

Отже, лікарка радить, щойно з'явиться свербіж у горлі, нежить, свербіж, схожий на печіння в очах, кашель чи інші симптоми застуди прийняти вітамін С та цинк. 

“Ви не можете запобігти кашлю чи застуді, але є дослідження, які показують, що прийом цинку та вітаміну С зменшує їх тривалість та тяжкість. Я особисто роблю це останні кілька років, і можу вам сказати, що це справді працює”, — цитує видання пораду лікарки.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що знеболювальні засоби часто використовуються, якщо потрібно усунути біль різного походження. Є чимало таких препаратів, однак деякі з них мають серйозні побічні ефекти — викликають захворювання серця. 

Нове дослідження показує, що знеболювальний препарат трамадол лише частково полегшує хронічний біль. Однак має чимало побічних ефектів. Зазначається, що трамадол — цей сильнодійний опіат, зазвичай призначається при помірному та сильному болю, наприклад, після операції або значної травми.

За результатами дослідження, трамадол має обмежений вплив на хронічний біль і можливо підвищує ризик серйозних побічних ефектів, зокрема серцевих захворювань.




Джерело: https://www.mirror.co.uk/news/health/doctor-urges-anyone-cough-cold-36037152
