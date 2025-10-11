logo

Симптомы простуды и кашель исчезнут в считанные минуты: врачи назвали действенный препарат
Симптомы простуды и кашель исчезнут в считанные минуты: врачи назвали действенный препарат

Врачи назвали препарат, от которого симптомы простуды и кашель исчезнут в считанные минуты

11 октября 2025, 00:48
Автор:
Кречмаровская Наталия

При смене погоды обычным делом являются сезонные простуды. Насморк, кашель, жжение в глазах – стандартные симптомы, указывающие на заболевание. И хотя рекомендации врачей стандартны, есть один совет, который поможет облегчить симптомы простуды за считанные минуты.

Симптомы простуды и кашель исчезнут в считанные минуты: врачи назвали действенный препарат

Простуда. Иллюстративное фото

Семейный врач Национальной службы здравоохранения (Британия) Ширин отметила, что употребление распространенных препаратов уменьшит продолжительность и тяжесть любой простуды, пишет издание Mirror.

Итак, врач советует, как только появится зуд в горле, насморк, зуд, похожий на жжение в глазах, кашель или другие симптомы простуды принять витамин С и цинк.

"Вы не можете предотвратить кашель или простуду, но есть исследования, которые показывают, что прием цинка и витамина С уменьшает их продолжительность и тяжесть. Я лично делаю это последние несколько лет, и могу вам сказать, что это действительно работает", — цитирует издание совет врача.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что обезболивающие средства часто используются, если нужно устранить боль разного происхождения. Есть немало таких препаратов, однако некоторые из них имеют серьезные побочные эффекты – вызывают заболевание сердца.

Новое исследование показывает, что обезболивающий препарат трамадол частично облегчает хроническую боль. Однако имеет немало побочных эффектов. Отмечается, что трамадол — это сильнодействующий опиат, обычно назначаемый при умеренной и сильной боли, например после операции или значительной травмы.

По результатам исследования, трамадол оказывает ограниченное влияние на хроническую боль и, возможно, повышает риск серьезных побочных эффектов, в частности сердечных заболеваний.




Источник: https://www.mirror.co.uk/news/health/doctor-urges-anyone-cough-cold-36037152
