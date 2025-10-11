Симптомы простуды и кашель исчезнут в считанные минуты: врачи назвали действенный препарат

При смене погоды обычным делом являются сезонные простуды. Насморк, кашель, жжение в глазах – стандартные симптомы, указывающие на заболевание. И хотя рекомендации врачей стандартны, есть один совет, который поможет облегчить симптомы простуды за считанные минуты.

Семейный врач Национальной службы здравоохранения (Британия) Ширин отметила, что употребление распространенных препаратов уменьшит продолжительность и тяжесть любой простуды, пишет издание Mirror.

Итак, врач советует, как только появится зуд в горле, насморк, зуд, похожий на жжение в глазах, кашель или другие симптомы простуды принять витамин С и цинк.

"Вы не можете предотвратить кашель или простуду, но есть исследования, которые показывают, что прием цинка и витамина С уменьшает их продолжительность и тяжесть. Я лично делаю это последние несколько лет, и могу вам сказать, что это действительно работает", — цитирует издание совет врача.

