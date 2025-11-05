Этот чай мгновенно уменьшит воспаление и успокоит боль в горле: достаточно трех ингредиентов

Сезонные простуды проявляются, среди прочего, воспалением и болью в горле. Облегчить эти симптомы можно с помощью чая, для которого требуются три ингредиента.

Боль в горле. Иллюстративное фото

Врачи советуют пить имбирный чай – для его приготовления нужно три ингредиента – имбирь, лимон, мед – и 20 минут. Имбирный чай имеет множество преимуществ, начиная с облегчения боли и тошноты, воспаления и даже утренней тошноты, пишет издание Mirror.

Для чая нужно помыть, почистить и тонко порезать имбирь, высыпать в кастрюлю с кипятком на 10-20 минут. Затем нужно нарезать лимон и приготовить мед. Отвар с имбирем процедить, добавить выжатый сок лимона, ломтики лимона и мед по вкусу.

Эксперты объясняют, что имбирь имеет многочисленные преимущества для здоровья благодаря противовоспалительным, свойствам против тошноты и другими. Он может способствовать пищеварению, уменьшать тошноту, лечить артрит, облегчать менструальные симптомы.

"По данным клиники Кливленда, имбирь может поддерживать иммунную систему благодаря богатому содержанию антиоксидантов, а также имеет противовоспалительные, антибиотические, противовирусные и антибактериальные свойства. Лимоны содержат большое количество витамина С, растворимой клетчатки и растительных соединений. Лимоны не только очень полезны для здоровья, но и имеют вкус еды и напитков”, — пишет издание.

Мед также обладает множеством полезных свойств для здоровья – он богат питательными веществами и антиоксидантами, а также обладает антибактериальными свойствами.

"Минимально обработанный мед содержит много важных биологически активных растительных соединений и антиоксидантов, таких как флавоноиды и фенольные кислоты. Более темные сорта, как правило, содержат больше антиоксидантов, чем более светлые", — говорится в сообщении.

