Цей чай ідеальний для здоров'я шлунка: порада лікаря здивує

Якщо ви часто відчуваєте газоутворення, здуття або дискомфорт у животі, трав’яні чаї можуть стати простим і ефективним способом полегшення симптомів. Одним із найкорисніших напоїв для шлунково-кишкового тракту дієтологи вважають чай із перцевою м’ятою, повідомляє видання Prevention. Хоча правильне харчування, достатнє споживання клітковини та води є основою гарного травлення, іноді організму потрібно додаткове підтримуюче рішення – і тут на допомогу приходить ароматний м’ятний чай.

Фото: з відкритих джерел

Дієтологиня Лорен Манакер пояснює, що м’ятний чай особливо корисний для людей із синдромом подразненого кишечника та іншими травними проблемами, такими як гази, здуття та болі в животі. Основний активний компонент чаю – олія перцевої м’яти, зокрема її складова ментол, володіє спазмолітичними властивостями, що допомагають розслабити гладкі м’язи травного тракту. Завдяки цьому зменшуються спазми, що спричиняють дискомфорт, а також полегшується виведення газів, знижуючи відчуття здуття.

Регулярне вживання чашки м’ятного чаю після ситної їжі може допомогти "освіжити" кишківник і зняти напруження в шлунково-кишковому тракті. Манакер радить пити цей чай після їжі або перед сном для заспокоєння організму. Вона зазначає, що безпечна добова норма становить від однієї до трьох чашок, що дозволяє досягти помітного ефекту без шкоди для здоров’я.

Портал "Коментарі" вже писав, що енергетичні напої часто сприймаються як швидкий спосіб отримати заряд бадьорості, проте цей ефект є короткочасним і часто обертається проти людини. Високий вміст цукру та кофеїну в цих напоях може призводити до порушень сну та відчуття ще більшої втоми після первісного підйому енергії, зазначає видання Verywell Health.