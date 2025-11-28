Этот чай идеален для здоровья желудка: совет врача удивит.

Если вы часто ощущаете газообразование, вздутие или дискомфорт в животе, травяные чаи могут стать простым и эффективным способом облегчения симптомов. Одним из самых полезных напитков для желудочно-кишечного тракта диетологи считают чай с перечной мятой, сообщает издание Prevention. Хотя правильное питание, достаточное потребление клетчатки и воды является основой хорошего пищеварения, иногда организму нужно дополнительное поддерживающее решение – и здесь на помощь приходит ароматный мятный чай.

Диетология Лорен Манакер объясняет, что мятный чай особенно полезен людям с синдромом раздраженного кишечника и другими пищеварительными проблемами, такими как газы, вздутие и боли в животе. Основной активный компонент чая – масло перечной мяты, в частности ее составляющая ментол, обладает спазмолитическими свойствами, помогающими расслабить гладкие мышцы пищеварительного тракта. Благодаря этому уменьшаются спазмы, приводящие к дискомфорту, а также облегчается выведение газов, снижая ощущение вздутия.

Регулярное употребление чашки мятного чая после сытной пищи может помочь "освежить" кишечник и снять напряжение в желудочно-кишечном тракте. Манакер советует пить этот чай после еды или перед сном для успокоения организма. Она отмечает, что безопасная суточная норма составляет от одной до трех чашек, что позволяет добиться заметного эффекта без ущерба здоровью.

