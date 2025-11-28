Вкрай популярні напої викликають сильну втому: озвучено 5 несподіваних причин

Енергетичні напої часто сприймаються як швидкий спосіб отримати заряд бадьорості, проте цей ефект є короткочасним і часто обертається проти людини. Високий вміст цукру та кофеїну в цих напоях може призводити до порушень сну та відчуття ще більшої втоми після первісного підйому енергії, зазначає видання Verywell Health.

Фото: з відкритих джерел

Один із головних негативних ефектів — зневоднення. Через стимулюючий вплив кофеїну організм витрачає більше рідини, ніж отримує. Основні симптоми включають сухість у роті, спрагу, втому, головний біль, темну сечу та м’язові спазми. У тяжчих випадках можуть виникнути запаморочення, сплутаність свідомості, прискорене серцебиття та неможливість сечовипускання, попереджає MedlinePlus.

Ще один ефект — падіння рівня цукру в крові після сплеску глюкози, що часто провокує реактивну гіпоглікемію. Вона проявляється втомою та зниженням концентрації, зазвичай через 1–2 години після вживання напою.

Регулярне споживання енергетиків призводить до виникнення звикання до кофеїну. У разі відмови або зменшення дози можуть з’явитися симптоми абстиненції: дратівливість, труднощі з концентрацією, сонливість, головний біль та нудота. З часом виникає толерантність — для підтримки ефекту людина потребує більшої кількості кофеїну, а напій перестає діяти як стимулятор.

Ще одна проблема — порушення циклу сну. Хоча енергетики дають тимчасову бадьорість, вони здатні довгостроково погіршувати якість сну, що призводить до сонливості вдень, безсоння та частих нічних пробуджень.

Енергетичні напої зазвичай містять від 80 до 150 мг кофеїну, а також стимулятори, такі як таурин, глюкоза, женьшень або вітаміни групи B. Вживати їх слід обережно, особливо людям із серцевими захворюваннями, гіпертонією, гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, тривожністю, безсонням, виразками, а також вагітним та годуючим жінкам.

